Во всех магазинах, реализующих военное снаряжение, наблюдается дефицит товаров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

После объявления в России частичной мобилизации в военторгах Челябинской области наблюдается дефицит амуниции и высокие цены. Об этом, проведя мониторинг цен на одежду и снаряжение для военных, URA.RU сообщил руководитель регионального штаба «Молодая Гвардия Единой России» Максим Голощапов.

«Челябинское региональное отделение „МГЕР“ совместно с партией „ЕР“ провели мониторинг цен на одежду и снаряжение для военных. Во всех магазинах, реализующих данные товары, наблюдается дефицит товаров. В военторгах цена на эти товары значительно выше: в военторге минимальная цена на костюм демисезонный составляет 5 150 рублей, а в магазине спецодежды его стоимость варьируется от 2 500 до 3 300 рублей», — заявил URA.RU Голощапов.

Руководитель областной МГЕР отметил, что мониторинг был проведен в 16 магазинах, реализующих одежду и снаряжение для военных, 3 из которых — военторги. Во всех магазинах мониторинг проводился по определенным позициям, количество которых составило 21. В среднем из 21 позиции в наличии есть только семь видов амуниции, что составляет всего 1/3.

«На этом этапе мониторинг не будет закончен. Челябинские молодогвардейцы на постоянной основе каждую неделю будут проводить такие рейды, чтобы видеть динамику роста/снижения цены на товары данной категории, а также следить за их наличием», — рассказал Голощапов.

Ранее владелец московского военторга заявил, что цены на амуницию выросли на 300%. Федеральная антимонопольная служба РФ дала территориальным управлениям поручение ужесточить контроль за ценами на спецодежду и снаряжение.

Молодежная организация провела массовые рейды по военторгам Фото: региональный штаб «Молодая Гвардия Единой России»

Полки военторгов, несмотря на выявленный дефицит, не выглядят пустыми, но цены на амуницию вызывают вопросы Фото: региональный штаб «Молодая Гвардия Единой России»