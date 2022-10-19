19 октября 2022

В челябинских военторгах выявили дефицит амуниции и высокие цены. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Во всех магазинах, реализующих военное снаряжение, наблюдается дефицит товаров Фото:
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Мобилизация в России

После объявления в России частичной мобилизации в военторгах Челябинской области наблюдается дефицит амуниции и высокие цены. Об этом, проведя мониторинг цен на одежду и снаряжение для военных, URA.RU сообщил руководитель регионального штаба «Молодая Гвардия Единой России» Максим Голощапов.

«Челябинское региональное отделение „МГЕР“ совместно с партией „ЕР“ провели мониторинг цен на одежду и снаряжение для военных. Во всех магазинах, реализующих данные товары, наблюдается дефицит товаров. В военторгах цена на эти товары значительно выше: в военторге минимальная цена на костюм демисезонный составляет 5 150 рублей, а в магазине спецодежды его стоимость варьируется от 2 500 до 3 300 рублей», — заявил URA.RU Голощапов.

Руководитель областной МГЕР отметил, что мониторинг был проведен в 16 магазинах, реализующих одежду и снаряжение для военных, 3 из которых — военторги. Во всех магазинах мониторинг проводился по определенным позициям, количество которых составило 21. В среднем из 21 позиции в наличии есть только семь видов амуниции, что составляет всего 1/3.

«На этом этапе мониторинг не будет закончен. Челябинские молодогвардейцы на постоянной основе каждую неделю будут проводить такие рейды, чтобы видеть динамику роста/снижения цены на товары данной категории, а также следить за их наличием», — рассказал Голощапов.

Ранее владелец московского военторга заявил, что цены на амуницию выросли на 300%. Федеральная антимонопольная служба РФ дала территориальным управлениям поручение ужесточить контроль за ценами на спецодежду и снаряжение.

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После объявления в России частичной мобилизации в военторгах Челябинской области наблюдается дефицит амуниции и высокие цены. Об этом, проведя мониторинг цен на одежду и снаряжение для военных, URA.RU сообщил руководитель регионального штаба «Молодая Гвардия Единой России» Максим Голощапов. «Челябинское региональное отделение „МГЕР“ совместно с партией „ЕР“ провели мониторинг цен на одежду и снаряжение для военных. Во всех магазинах, реализующих данные товары, наблюдается дефицит товаров. В военторгах цена на эти товары значительно выше: в военторге минимальная цена на костюм демисезонный составляет 5 150 рублей, а в магазине спецодежды его стоимость варьируется от 2 500 до 3 300 рублей», — заявил URA.RU Голощапов. Руководитель областной МГЕР отметил, что мониторинг был проведен в 16 магазинах, реализующих одежду и снаряжение для военных, 3 из которых — военторги. Во всех магазинах мониторинг проводился по определенным позициям, количество которых составило 21. В среднем из 21 позиции в наличии есть только семь видов амуниции, что составляет всего 1/3. «На этом этапе мониторинг не будет закончен. Челябинские молодогвардейцы на постоянной основе каждую неделю будут проводить такие рейды, чтобы видеть динамику роста/снижения цены на товары данной категории, а также следить за их наличием», — рассказал Голощапов. Ранее владелец московского военторга заявил, что цены на амуницию выросли на 300%. Федеральная антимонопольная служба РФ дала территориальным управлениям поручение ужесточить контроль за ценами на спецодежду и снаряжение.
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