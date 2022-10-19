Самый бедный пермский депутат пожаловался на тренеров-сутенеров

Антон Тютюнников обратился с неожиданным вопросом к главе минюста Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Депутат заксобрания Пермского края от КПРФ Антон Тютюнников, декларирующий доход ниже МРОТ, рассказал, что некоторые руководители спортивных федерации в Прикамье судимы по тяжким статьям, в том числе, вовлечение в проституцию. После доклада главы управления минюста РФ по Пермскому краю Ирины Дядичевой на заседании 20 октября он спросил ее, является ли это предметом проверки для министерства.

«В моей практике были случаи, когда выявлялось, что президент спортивной федерации, работающий с детьми, имеет судимость. Да по таким статьям что… Например, вовлечение в проституцию или организация притона», — заявил Тютюнников. Трансляция заседания проходила на сайте законодательного собрания.

Дядичева ответила, что в ходе проверки такая информация «просматривается», но не является нарушением для минюста. Ведомство проверяет только соответствие деятельности организации целям, прописанным в уставе.