Мобилизованного бригадира челябинского предприятия вернули на рабочее место из танковой дивизии

Мужчина проходил боевое слаживание в танковой дивизии в Чебаркуле Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Мобилизованного бригадира шестого разряда по ремонту кранов Челябинского металлургического завода (ЧМК) вернули на рабочее место. Как сообщил URA.RU руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий, мужчину забронировали от призыва как ценного сотрудника.

«Единственного бригадира шестого разряда по ремонту кранов АО ЧМК, на которого предприятие не успело оформить бронь, после обращения работодателя в Народный фронт, вернули как ценного сотрудника на производство. Мужчина проходил боевое слаживание в танковой дивизии в Чебаркуле», — сообщил URA.RU Рыжий.

Он отметил, что предприятие оформило документы на бригадира после его мобилизации. Предприятие включено в реестр ОПК, а значит может бронировать своих сотрудников от призыва на военную службу.

Чаще всего забронированных заводчан мобилизуют и отправляют на слаживание из-за задержек с оформлением документов. После получения актуальной информации от работодателя сотрудников возвращают на производства.

Мобилизация в России продолжается с 21 сентября. За это время президент не раз обращал внимание военкоматов, что призыв должен проводиться в указанных рамках. Жители, не подходящие под озвученные категории, не должны быть призваны, либо возвращены домой.