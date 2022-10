В США назвали главный недостаток Зеленского, сравнив его с троечником

WP: из-за коррупции попытки Украины вступить в ЕС похожи на «стремление троечника попасть в Лигу плюща»

22 октября 2022 в 14:16 Размер текста - 17 +

The Washington Post напомнило, что в 2019 году Зеленский обещал избавить страну от коррупции Фото: Официальный сайт президента Украины Украина является одной из самых коррумпированных стран, а ее попытки вступить в Евросоюз были похожи на стремление «троечника попасть в Лигу плюща». Об этом пишет газета The Washington Post. Издание сообщает, что для того, чтобы Украина получила от США и ЕС помощь в восстановлении разрушений, ей нужно избавиться от коррупции. «Довоенная Украина стремилась вступить в ЕС, в том смысле, в каком троечник стремится попасть в Лигу плюща», — отметило The Washington Post. Издание отметило, что президент Украины Владимир Зеленский на протяжении всего срока своего управления страной не был эффективен в борьбе со взяточничеством. Хотя избавление страны от коррупции было одним из его обещаний во время предвыборной кампании в 2019 году. По мнению издания, Украине необходимо вводить реформы уже сейчас. «Они имеют ключевое значение не только для того, чтобы запустить Украину на долгий путь к членству в ЕС — исключительно строгий процесс — но и дать понять западным правительствам и многосторонним организациям, что их доллары помощи не будут украдены олигархами и клептократами», — добавили в The Washington Post. Ранее советник министра энергетики Украины Александр Харченко заявил о повреждении почти половины объектов критической инфраструктуры страны. А Зеленский признал разрушение 30% электростанций на Украине, сообщает Nation News.

Украина является одной из самых коррумпированных стран, а ее попытки вступить в Евросоюз были похожи на стремление «троечника попасть в Лигу плюща». Об этом пишет газета The Washington Post. Издание сообщает, что для того, чтобы Украина получила от США и ЕС помощь в восстановлении разрушений, ей нужно избавиться от коррупции. «Довоенная Украина стремилась вступить в ЕС, в том смысле, в каком троечник стремится попасть в Лигу плюща», — отметило The Washington Post. Издание отметило, что президент Украины Владимир Зеленский на протяжении всего срока своего управления страной не был эффективен в борьбе со взяточничеством. Хотя избавление страны от коррупции было одним из его обещаний во время предвыборной кампании в 2019 году. По мнению издания, Украине необходимо вводить реформы уже сейчас. «Они имеют ключевое значение не только для того, чтобы запустить Украину на долгий путь к членству в ЕС — исключительно строгий процесс — но и дать понять западным правительствам и многосторонним организациям, что их доллары помощи не будут украдены олигархами и клептократами», — добавили в The Washington Post. Ранее советник министра энергетики Украины Александр Харченко заявил о повреждении почти половины объектов критической инфраструктуры страны. А Зеленский признал разрушение 30% электростанций на Украине, сообщает Nation News.