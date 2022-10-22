Time: СССР передал России знания о самых уязвимых местах Украины

23 октября 2022 в 00:11 Размер текста - 17 +

Россия знает уязвимые места энергосистемы Украины, созданной благодаря СССР Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия хорошо знает уязвимые места украинской энергосистемы, созданной во времена СССР. Об этом пишет обозреватель газеты Time Сиара Ньюджент. Как напомнила автор, благодаря советским инженерам бывшие союзные республики получили развитую и разветвленную сеть энергоснабжения, обеспечивающую города доступным отоплением. «Под городами Восточной Европы советские проектировщики проложили огромные сети труб, по которым пар и горячая вода подавались в дома, школы, магазины и больницы. <…> Через 30 лет после обретения странами независимости <…> централизованное теплоснабжение по-прежнему составляет колоссальную долю производства тепла в Эстонии, Литве и Словакии», — пишет автор, оговариваясь, что с началом спецоперации «эта инфраструктура стала уязвимым местом и получила серьезные повреждения». По мнению Ньюджент, «Кремль хорошо знаком с тепловой системой советских времен и попытается разрушить ее в преддверии зимы». Обозреватель обращает внимание на то, что главным язвимым местом является централизованное теплоснабжение, которое в отличие от децентрализованных систем нуждается в воде, электричестве и тепловых установках, а также в постоянном снабжении природным газом или углем. «Если какой-либо из них перестанет работать в течение длительного периода времени, трубы могут замерзнуть и треснуть», — предупреждает она. С начала октября Россия с помощью высокоточного оружия наносит удары по критической инфраструктуре, а также военным объектам Украины. Это происходит в рамках спецоперации ВС РФ по защите Донбасса. Власти Киева заявляли, что в результате ударов оказались серьезно повреждены порядка 40% энергетической инфраструктуры Украины. Министр энергетики Украины Александр Харченко призывал жителей подготовиться к аварийным и плановым отключениям. По последним данным, без электроснабжения остались около 1,5 млн украинцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия хорошо знает уязвимые места украинской энергосистемы, созданной во времена СССР. Об этом пишет обозреватель газеты Time Сиара Ньюджент. Как напомнила автор, благодаря советским инженерам бывшие союзные республики получили развитую и разветвленную сеть энергоснабжения, обеспечивающую города доступным отоплением. «Под городами Восточной Европы советские проектировщики проложили огромные сети труб, по которым пар и горячая вода подавались в дома, школы, магазины и больницы. <…> Через 30 лет после обретения странами независимости <…> централизованное теплоснабжение по-прежнему составляет колоссальную долю производства тепла в Эстонии, Литве и Словакии», — пишет автор, оговариваясь, что с началом спецоперации «эта инфраструктура стала уязвимым местом и получила серьезные повреждения». По мнению Ньюджент, «Кремль хорошо знаком с тепловой системой советских времен и попытается разрушить ее в преддверии зимы». Обозреватель обращает внимание на то, что главным язвимым местом является централизованное теплоснабжение, которое в отличие от децентрализованных систем нуждается в воде, электричестве и тепловых установках, а также в постоянном снабжении природным газом или углем. «Если какой-либо из них перестанет работать в течение длительного периода времени, трубы могут замерзнуть и треснуть», — предупреждает она. С начала октября Россия с помощью высокоточного оружия наносит удары по критической инфраструктуре, а также военным объектам Украины. Это происходит в рамках спецоперации ВС РФ по защите Донбасса. Власти Киева заявляли, что в результате ударов оказались серьезно повреждены порядка 40% энергетической инфраструктуры Украины. Министр энергетики Украины Александр Харченко призывал жителей подготовиться к аварийным и плановым отключениям. По последним данным, без электроснабжения остались около 1,5 млн украинцев.