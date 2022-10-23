Сын миллиардера Пумпянского оспорит санкции Швейцарии

24 октября 2022 в 10:15 Размер текста - 17 +

Александр Пумпянский попросил исключит его из санкционного списка еще в марте 2022 года, однако просьба до сих пор не удовлетворена Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Сын свердловского миллиардера Дмитрия Пумпянского Александр подал заявку в федеральный департамент экономики, образования и исследований Швейцарии с просьбой исключить его из санкционного списка. Об этом сообщает швейцарская газета Blick. «Один из пострадавших — Александр Пумпянский. Он находится в санкционном списке Конфедерации, потому что его отец, Дмитрий Пумпянский, является многомиллиардным российским сталелитейным предпринимателем», — сообщают журналисты. По словам самого Александра, он не является олигархом и считает, что находится под санкциями необоснованно. Запрос об исключении его из санкционного списка он подал еще в конце марта 2022 года, однако мужчина все еще ждет ответа от швейцарских властей. Ранее федеральный департамент экономики, образования и исследований Швейцарии получил пять заявок от российских граждан с просьбой исключить их из санкционного списка. Также введенные Евросоюзом санкции собирается оспорить бывший генеральный директор Уральской горно-металлургической компании, миллиардер Андрей Козицын. Экономические санкции были введены против России рядом стран Евросоюза и США. Причиной введения ограничений стала спецоперация России на Украине.

Сын свердловского миллиардера Дмитрия Пумпянского Александр подал заявку в федеральный департамент экономики, образования и исследований Швейцарии с просьбой исключить его из санкционного списка. Об этом сообщает швейцарская газета Blick. «Один из пострадавших — Александр Пумпянский. Он находится в санкционном списке Конфедерации, потому что его отец, Дмитрий Пумпянский, является многомиллиардным российским сталелитейным предпринимателем», — сообщают журналисты. По словам самого Александра, он не является олигархом и считает, что находится под санкциями необоснованно. Запрос об исключении его из санкционного списка он подал еще в конце марта 2022 года, однако мужчина все еще ждет ответа от швейцарских властей. Ранее федеральный департамент экономики, образования и исследований Швейцарии получил пять заявок от российских граждан с просьбой исключить их из санкционного списка. Также введенные Евросоюзом санкции собирается оспорить бывший генеральный директор Уральской горно-металлургической компании, миллиардер Андрей Козицын. Экономические санкции были введены против России рядом стран Евросоюза и США. Причиной введения ограничений стала спецоперация России на Украине.