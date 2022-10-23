23 октября 2022
22 октября 2022

Сын миллиардера Пумпянского оспорит санкции Швейцарии

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Интервью с Александром Пумпянским. Екатеринбург, пумпянский александр
Александр Пумпянский попросил исключит его из санкционного списка еще в марте 2022 года, однако просьба до сих пор не удовлетворена Фото:
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Сын свердловского миллиардера Дмитрия Пумпянского Александр подал заявку в федеральный департамент экономики, образования и исследований Швейцарии с просьбой исключить его из санкционного списка. Об этом сообщает швейцарская газета Blick.

«Один из пострадавших — Александр Пумпянский. Он находится в санкционном списке Конфедерации, потому что его отец, Дмитрий Пумпянский, является многомиллиардным российским сталелитейным предпринимателем», — сообщают журналисты.

По словам самого Александра, он не является олигархом и считает, что находится под санкциями необоснованно. Запрос об исключении его из санкционного списка он подал еще в конце марта 2022 года, однако мужчина все еще ждет ответа от швейцарских властей.

Ранее федеральный департамент экономики, образования и исследований Швейцарии получил пять заявок от российских граждан с просьбой исключить их из санкционного списка. Также введенные Евросоюзом санкции собирается оспорить бывший генеральный директор Уральской горно-металлургической компании, миллиардер Андрей Козицын. Экономические санкции были введены против России рядом стран Евросоюза и США. Причиной введения ограничений стала спецоперация России на Украине.

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Сын свердловского миллиардера Дмитрия Пумпянского Александр подал заявку в федеральный департамент экономики, образования и исследований Швейцарии с просьбой исключить его из санкционного списка. Об этом сообщает швейцарская газета Blick. «Один из пострадавших — Александр Пумпянский. Он находится в санкционном списке Конфедерации, потому что его отец, Дмитрий Пумпянский, является многомиллиардным российским сталелитейным предпринимателем», — сообщают журналисты. По словам самого Александра, он не является олигархом и считает, что находится под санкциями необоснованно. Запрос об исключении его из санкционного списка он подал еще в конце марта 2022 года, однако мужчина все еще ждет ответа от швейцарских властей. Ранее федеральный департамент экономики, образования и исследований Швейцарии получил пять заявок от российских граждан с просьбой исключить их из санкционного списка. Также введенные Евросоюзом санкции собирается оспорить бывший генеральный директор Уральской горно-металлургической компании, миллиардер Андрей Козицын. Экономические санкции были введены против России рядом стран Евросоюза и США. Причиной введения ограничений стала спецоперация России на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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