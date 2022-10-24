Миасский завод передал чебаркульскому гарнизону колесные камеры

Работники автозавода «Урал» поддержали военнослужащих серией поставок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) передал в чебаркульский гарнизон колесные камеры и маскировочную краску. Как сообщили в пресс-службе предприятия, поддержку заводчане оказывают массово и в частном порядке.

«Предприятие передало колесные камеры и маскировочную краску для неотложных нужд. Для мобилизованных были специально закуплены кнопочные телефоны», — сообщила пресс-служба в паблике во «ВКонтакте».

В шестой танковый полк чебаркульской 90-й танковой дивизии отправили гуманитарную помощь, собранную заводчанами. В рамках другой акции коллектив сформировал 100 наборов для военнослужащих. В состав каждого пакета вошли зубные щетки и паста, полотенца, мыло, носки, салфетки, нитки с иголками, балаклавы, нижнее белье, чай, конфеты, лекарства, перчатки, вакуумный пакет, компасы с фонариками, нательные кресты и пояса.

Кроме прочего, заводчане закупили необходимые для военнослужащих кровоостанавливающие турникеты. В октябре предприятие по просьбе губернатора Алексея Текслера отремонтировало для чебаркульской дивизии танковые тренажеры.

Спецоперация на Украине, по просьбе представителей республик Донбасса, проводится Россией с 24 февраля. 21 сентября в стране объявили частичную мобилизацию. При организации призыва приоритет отдают гражданам, имеющим боевой опыт и проходившим службу в рядах Вооруженных Сил РФ.