Миасский завод передал чебаркульскому гарнизону колесные камеры

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Отправка гуманитарной помощи на Донбасс. Челябинск , коробки, погрузка, мешки, груз, гуманитарная помощь донбассу
Работники автозавода «Урал» поддержали военнослужащих серией поставок Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) передал в чебаркульский гарнизон колесные камеры и маскировочную краску. Как сообщили в пресс-службе предприятия, поддержку заводчане оказывают массово и в частном порядке.

«Предприятие передало колесные камеры и маскировочную краску для неотложных нужд. Для мобилизованных были специально закуплены кнопочные телефоны», — сообщила пресс-служба в паблике во «ВКонтакте».

В шестой танковый полк чебаркульской 90-й танковой дивизии отправили гуманитарную помощь, собранную заводчанами. В рамках другой акции коллектив сформировал 100 наборов для военнослужащих. В состав каждого пакета вошли зубные щетки и паста, полотенца, мыло, носки, салфетки, нитки с иголками, балаклавы, нижнее белье, чай, конфеты, лекарства, перчатки, вакуумный пакет, компасы с фонариками, нательные кресты и пояса.

Кроме прочего, заводчане закупили необходимые для военнослужащих кровоостанавливающие турникеты. В октябре предприятие по просьбе губернатора Алексея Текслера отремонтировало для чебаркульской дивизии танковые тренажеры.

Спецоперация на Украине, по просьбе представителей республик Донбасса, проводится Россией с 24 февраля. 21 сентября в стране объявили частичную мобилизацию. При организации призыва приоритет отдают гражданам, имеющим боевой опыт и проходившим службу в рядах Вооруженных Сил РФ.

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Автозавод «Урал» в Миассе (Челябинская область) передал в чебаркульский гарнизон колесные камеры и маскировочную краску. Как сообщили в пресс-службе предприятия, поддержку заводчане оказывают массово и в частном порядке. «Предприятие передало колесные камеры и маскировочную краску для неотложных нужд. Для мобилизованных были специально закуплены кнопочные телефоны», — сообщила пресс-служба в паблике во «ВКонтакте». В шестой танковый полк чебаркульской 90-й танковой дивизии отправили гуманитарную помощь, собранную заводчанами. В рамках другой акции коллектив сформировал 100 наборов для военнослужащих. В состав каждого пакета вошли зубные щетки и паста, полотенца, мыло, носки, салфетки, нитки с иголками, балаклавы, нижнее белье, чай, конфеты, лекарства, перчатки, вакуумный пакет, компасы с фонариками, нательные кресты и пояса. Кроме прочего, заводчане закупили необходимые для военнослужащих кровоостанавливающие турникеты. В октябре предприятие по просьбе губернатора Алексея Текслера отремонтировало для чебаркульской дивизии танковые тренажеры. Спецоперация на Украине, по просьбе представителей республик Донбасса, проводится Россией с 24 февраля. 21 сентября в стране объявили частичную мобилизацию. При организации призыва приоритет отдают гражданам, имеющим боевой опыт и проходившим службу в рядах Вооруженных Сил РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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