В Свердловской области УАЗ насмерть сбил 72-летнего пенсионера на обочине. Видео

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Под Каменск-Уральским машина насмерть сбила пешехода (фото из архива) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) водитель машины УАЗ сбил 72-летнего пешехода, который шел вдоль проезжей части. От полученных травм пенсионер скончался, рассказали URA.RU в ГИБДД по Свердловской области.

«На 71-м километре автодороги Каменск-Уральский — Камышлов водитель автомашины УАЗ совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении. В результате наезда пешеход погиб», — рассказали инспекторы.

В ГИБДД напоминают, что в темное время суток пешеходы должны иметь на одежде световозвращающие элементы, чтобы быть заметными для водителей. Также двигаться следует по обочине навстречу движению машин, а не в попутном направлении.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) водитель машины УАЗ сбил 72-летнего пешехода, который шел вдоль проезжей части. От полученных травм пенсионер скончался, рассказали URA.RU в ГИБДД по Свердловской области. «На 71-м километре автодороги Каменск-Уральский — Камышлов водитель автомашины УАЗ совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении. В результате наезда пешеход погиб», — рассказали инспекторы. В ГИБДД напоминают, что в темное время суток пешеходы должны иметь на одежде световозвращающие элементы, чтобы быть заметными для водителей. Также двигаться следует по обочине навстречу движению машин, а не в попутном направлении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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