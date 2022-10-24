В Каменске-Уральском (Свердловская область) водитель машины УАЗ сбил 72-летнего пешехода, который шел вдоль проезжей части. От полученных травм пенсионер скончался, рассказали URA.RU в ГИБДД по Свердловской области.
«На 71-м километре автодороги Каменск-Уральский — Камышлов водитель автомашины УАЗ совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении. В результате наезда пешеход погиб», — рассказали инспекторы.
В ГИБДД напоминают, что в темное время суток пешеходы должны иметь на одежде световозвращающие элементы, чтобы быть заметными для водителей. Также двигаться следует по обочине навстречу движению машин, а не в попутном направлении.
Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo