В Свердловской области УАЗ насмерть сбил 72-летнего пенсионера на обочине. Видео

24 октября 2022 в 23:52 Размер текста - 17 +

Под Каменск-Уральским машина насмерть сбила пешехода (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Каменске-Уральском (Свердловская область) водитель машины УАЗ сбил 72-летнего пешехода, который шел вдоль проезжей части. От полученных травм пенсионер скончался, рассказали URA.RU в ГИБДД по Свердловской области. «На 71-м километре автодороги Каменск-Уральский — Камышлов водитель автомашины УАЗ совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении. В результате наезда пешеход погиб», — рассказали инспекторы. В ГИБДД напоминают, что в темное время суток пешеходы должны иметь на одежде световозвращающие элементы, чтобы быть заметными для водителей. Также двигаться следует по обочине навстречу движению машин, а не в попутном направлении.

В Каменске-Уральском (Свердловская область) водитель машины УАЗ сбил 72-летнего пешехода, который шел вдоль проезжей части. От полученных травм пенсионер скончался, рассказали URA.RU в ГИБДД по Свердловской области. «На 71-м километре автодороги Каменск-Уральский — Камышлов водитель автомашины УАЗ совершил наезд на пешехода, который двигался по проезжей части в попутном направлении. В результате наезда пешеход погиб», — рассказали инспекторы. В ГИБДД напоминают, что в темное время суток пешеходы должны иметь на одежде световозвращающие элементы, чтобы быть заметными для водителей. Также двигаться следует по обочине навстречу движению машин, а не в попутном направлении.