24 октября 2022

Госэкспертиза одобрила строительство тоннеля через Транссиб в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, жд станция, товарные поезда, трансиб
Положительное заключение разместили на сайте Единого государственного реестра заключений Фото:

Госэкспертиза одобрила проект строительства развязки на пересечении улицы Углеуральской и Транссибирской магистрали в Перми. Положительное заключение разместили на сайте Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ).

«Сообщается, что экспертизу проводило КГАУ „Управление государственной экспертизы Пермского края“. Заказчиком выступает КГБУ „Управление дорог и транспорта“ Пермского края, а исполнитель работ — ООО „Геострой“», — пишет «РБК Пермь».

Строительство началось в июне. Завершить работы планируется в 2024 году. Ранее URA.RU сообщало, что с финансированием строительства тоннеля возникали трудности. Также, в Перми будут выкупать гаражи, чтобы строить второй тоннель через Транссиб.

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Госэкспертиза одобрила проект строительства развязки на пересечении улицы Углеуральской и Транссибирской магистрали в Перми. Положительное заключение разместили на сайте Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ). «Сообщается, что экспертизу проводило КГАУ „Управление государственной экспертизы Пермского края“. Заказчиком выступает КГБУ „Управление дорог и транспорта“ Пермского края, а исполнитель работ — ООО „Геострой“», — пишет «РБК Пермь». Строительство началось в июне. Завершить работы планируется в 2024 году. Ранее URA.RU сообщало, что с финансированием строительства тоннеля возникали трудности. Также, в Перми будут выкупать гаражи, чтобы строить второй тоннель через Транссиб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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