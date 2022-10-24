Госэкспертиза одобрила строительство тоннеля через Транссиб в Перми

25 октября 2022 в 12:08 Размер текста - 17 +

Положительное заключение разместили на сайте Единого государственного реестра заключений Фото: Сергей Русанов © URA.RU Госэкспертиза одобрила проект строительства развязки на пересечении улицы Углеуральской и Транссибирской магистрали в Перми. Положительное заключение разместили на сайте Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ). «Сообщается, что экспертизу проводило КГАУ „Управление государственной экспертизы Пермского края“. Заказчиком выступает КГБУ „Управление дорог и транспорта“ Пермского края, а исполнитель работ — ООО „Геострой“», — пишет «РБК Пермь». Строительство началось в июне. Завершить работы планируется в 2024 году. Ранее URA.RU сообщало, что с финансированием строительства тоннеля возникали трудности. Также, в Перми будут выкупать гаражи, чтобы строить второй тоннель через Транссиб.

Госэкспертиза одобрила проект строительства развязки на пересечении улицы Углеуральской и Транссибирской магистрали в Перми. Положительное заключение разместили на сайте Единого государственного реестра заключений (ЕГРЗ). «Сообщается, что экспертизу проводило КГАУ „Управление государственной экспертизы Пермского края“. Заказчиком выступает КГБУ „Управление дорог и транспорта“ Пермского края, а исполнитель работ — ООО „Геострой“», — пишет «РБК Пермь». Строительство началось в июне. Завершить работы планируется в 2024 году. Ранее URA.RU сообщало, что с финансированием строительства тоннеля возникали трудности. Также, в Перми будут выкупать гаражи, чтобы строить второй тоннель через Транссиб.