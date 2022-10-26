Российские артиллеристы уничтожили танковый взвод ВСУ в Донбассе

27 октября 2022 в 01:20 Размер текста - 17 +

Российские военные уничтожили танковый взвод ВСУ в Донбассе Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Артиллеристы шестой армии Западного военного округа (ЗВО) уничтожили танковый взвод Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовском направлении в Донбассе. Об этом доложил военнослужащий, участвующий в спецоперации в расчете БМ-21 «Град». «Из последних целей по танкам мы отрабатывали (по танковому взводу — прим. URA.RU), сказали нам „удачно все“», — приводит слова бойца РИА Новости. Солдат уточнил, что главными целями для расчета являются живая сила противника, техника, а также укрепрайоны. Кроме того, особый интерес представляет иностранное вооружение. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ключевыми задачами ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины. Действия российской армии в ходе спецоперации под руководством генерала армии РФ Сергея Суровикина отличаются своей эффективностью, писало Politico. Издание также отметило, что действия российских военных получили признание западных военных чиновников и аналитиков. На данный момент российские войска готовятся к масштабному наступлению по двум направлениям фронта.

Артиллеристы шестой армии Западного военного округа (ЗВО) уничтожили танковый взвод Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовском направлении в Донбассе. Об этом доложил военнослужащий, участвующий в спецоперации в расчете БМ-21 «Град». «Из последних целей по танкам мы отрабатывали (по танковому взводу — прим. URA.RU), сказали нам „удачно все“», — приводит слова бойца РИА Новости. Солдат уточнил, что главными целями для расчета являются живая сила противника, техника, а также укрепрайоны. Кроме того, особый интерес представляет иностранное вооружение. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ключевыми задачами ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины. Действия российской армии в ходе спецоперации под руководством генерала армии РФ Сергея Суровикина отличаются своей эффективностью, писало Politico. Издание также отметило, что действия российских военных получили признание западных военных чиновников и аналитиков. На данный момент российские войска готовятся к масштабному наступлению по двум направлениям фронта.