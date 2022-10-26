26 октября 2022

Российские артиллеристы уничтожили танковый взвод ВСУ в Донбассе

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Российские военные уничтожили танковый взвод ВСУ в Донбассе Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Артиллеристы шестой армии Западного военного округа (ЗВО) уничтожили танковый взвод Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовском направлении в Донбассе. Об этом доложил военнослужащий, участвующий в спецоперации в расчете БМ-21 «Град».

«Из последних целей по танкам мы отрабатывали (по танковому взводу — прим. URA.RU), сказали нам „удачно все“», — приводит слова бойца РИА Новости. Солдат уточнил, что главными целями для расчета являются живая сила противника, техника, а также укрепрайоны. Кроме того, особый интерес представляет иностранное вооружение.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ключевыми задачами ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины. Действия российской армии в ходе спецоперации под руководством генерала армии РФ Сергея Суровикина отличаются своей эффективностью, писало Politico. Издание также отметило, что действия российских военных получили признание западных военных чиновников и аналитиков. На данный момент российские войска готовятся к масштабному наступлению по двум направлениям фронта.

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Артиллеристы шестой армии Западного военного округа (ЗВО) уничтожили танковый взвод Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовском направлении в Донбассе. Об этом доложил военнослужащий, участвующий в спецоперации в расчете БМ-21 «Град». «Из последних целей по танкам мы отрабатывали (по танковому взводу — прим. URA.RU), сказали нам „удачно все“», — приводит слова бойца РИА Новости. Солдат уточнил, что главными целями для расчета являются живая сила противника, техника, а также укрепрайоны. Кроме того, особый интерес представляет иностранное вооружение. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ключевыми задачами ВС РФ являются демилитаризация и денацификация Украины. Действия российской армии в ходе спецоперации под руководством генерала армии РФ Сергея Суровикина отличаются своей эффективностью, писало Politico. Издание также отметило, что действия российских военных получили признание западных военных чиновников и аналитиков. На данный момент российские войска готовятся к масштабному наступлению по двум направлениям фронта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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