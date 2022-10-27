Новый президент Пермской ТПП рассказал, кто еще сможет получить бронь от частичной мобилизации

Президент Пермской ТПП Вячеслав Белов заявил, что бронь от мобилизации положена даже сотрудникам сетевых магазинов

Вячеслав Белов заявил, что бронь от мобилизации «много кому положена» Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Новый президент пермской торгово-промышленной палаты Вячеслав Белов рассказал, что бронь от частичной мобилизации «много кому положена» и ее могут получить даже сотрудники сетевых магазинов. Об этом он заявил в интервью изданию «Коммерсант-Прикамье».

«На площадке палаты обсуждали проблемы мобилизации сотрудников транспортных компаний; врачей, работающих в частных клиниках; на большом негосударственном промышленном предприятии, выполняющем гособоронзаказ. В большинстве случаев удалось проработать алгоритм первоочередных действий бизнеса. Понятно, что палата не сможет оформить бронь, но мы знаем, как это сделать. Бронь много кому положена, ее могут получить даже сотрудники сетевых магазинов. Им нужны водители, без них распределительные центры встанут», — рассказал Белов.

Он отметил, что существует много профессий, которые «несут социально значимые функции». Пермская ТПП, по его словам, проводник того, чтобы эта информация стала быстрее доходить. Вячеслав Белов напомнил, что палата помогла региональным властям найти поставщиков амуниции среди пермских швейников.

Ранее URA.RU сообщало, что пермское бизнес-сообщество попросило о брони от мобилизации. С предложением, чтобы владельцам и ключевым сотрудникам малого и микробизнеса обеспечили бронь, выступила председатель Пермского регионального отделения Общероссийской общественной организации МСП «Опора России» Ирина Южанинова.

Указ о частичной мобилизации 21 сентября подписал президент России Владимир Путин. По информации Минобороны, призыву подлежат запасники, прежде всего те, кто служил в рядах Вооруженных сил и имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Владимир Путин заявлял, что перед армией стоит задача по денацификации и демилитаризации страны.