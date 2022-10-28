Предприниматель из ХМАО купил ткань для пошива одежды мобилизованным

Жительницы Ханты-Мансийска обратились за помощью к депутату (фото из архива) Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Предприниматель и депутат Думы Ханты-Мансийска Андрей Корепанов, а также член городской Общественной палаты Сергей Колупаев помогли закупить ткань для пошива одежды мобилизованным. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказала депутат Думы Ханты-Мансийска Юлия Трушкова.

«Благодаря этим людям была приобретена ткань, а именно: флис для пошива толстовок, снудов и балаклав 245 метров, кулирная гладь на изготовление нижнего белья и футболок 30 метров. Теплые носки, снуды, плащи, перчатки, балаклавы, утепленные толстовки и футболки — все это изготавливается для наших героев, которые ушли защищать нашу Родину», — написала Трушкова.

К депутату обратилась местная жительница. «Екатерина, совместно с инициативной группой неравнодушных жительниц города, занимается пошивом одежды и вяжет носки для наших защитников. Суть ее просьбы заключалась в поиске спонсора для приобретения большого объема разной ткани и шерсти», — добавила Трушкова.

Ранее URA.RU писало, что жители Нижневартовска по собственной инициативе собирают медицинские препараты, теплую одежду и снаряжение для мобилизованных. В Югорске швейное ателье «Фасон» стало шить вещи для солдат.

Частичная мобилизация объявлена президентом России Владимиром Путиным 21 сентября. Россия проводит спецоперацию на территории Украины с 24 февраля. По словам Путина, ее цель — защита мирного населения Донбасса. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об окончании мероприятий по мобилизации.