Мобилизованный из Свердловской области погиб в ходе проведения СВО. Фото

01 ноября 2022 в 16:37 Размер текста - 17 +

Мобилизованный таличанин погиб на специальной военной операции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мобилизованный Александр Сизиков, уроженец Талицы (Свердловская область) погиб в ходе проведения специальной военной операции. Об этом рассказали URA.RU в администрации города. «Документального подтверждения от военкомата мы не получали, но опознавательные действия по фотографии были проведены, все сошлось. Поэтому, условно гибель подтверждена», — сообщили власти Талицы. Александр Сизиков мобилизовался 29 сентября. Незадолго до отправки мужчина написал мотивирующие слова и благодарность за поддержку. «Родные! Позвала меня родина! Спасибо вам за добрые слова! Берегите свои семьи и себя! Наше дело правое, мы победим!», — поделился мобилизованный на своей страницы во «ВКонтакте». Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Как сообщали власти РФ, денацификация и демилитаризация Украины проводится для сохранения жизней мирного населения. Частичная мобилизация в России началась с 21 сентября, а 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о ее завершении. Свердловский мобилизованный погиб в ходе специальной военной операции Фото: страница Александра Сизикова в социальной сети«ВКонтакте»

Мобилизованный Александр Сизиков, уроженец Талицы (Свердловская область) погиб в ходе проведения специальной военной операции. Об этом рассказали URA.RU в администрации города. «Документального подтверждения от военкомата мы не получали, но опознавательные действия по фотографии были проведены, все сошлось. Поэтому, условно гибель подтверждена», — сообщили власти Талицы. Александр Сизиков мобилизовался 29 сентября. Незадолго до отправки мужчина написал мотивирующие слова и благодарность за поддержку. «Родные! Позвала меня родина! Спасибо вам за добрые слова! Берегите свои семьи и себя! Наше дело правое, мы победим!», — поделился мобилизованный на своей страницы во «ВКонтакте». Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Как сообщали власти РФ, денацификация и демилитаризация Украины проводится для сохранения жизней мирного населения. Частичная мобилизация в России началась с 21 сентября, а 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о ее завершении.