31 октября 2022

Мобилизованный из Свердловской области погиб в ходе проведения СВО. Фото

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, учебные стрельбы, полигон еланский, зенитная установка зу23, подготовка мобилизованных, подготовка военных, тренировка на полигоне
Мобилизованный таличанин погиб на специальной военной операции Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованный Александр Сизиков, уроженец Талицы (Свердловская область) погиб в ходе проведения специальной военной операции. Об этом рассказали URA.RU в администрации города.

«Документального подтверждения от военкомата мы не получали, но опознавательные действия по фотографии были проведены, все сошлось. Поэтому, условно гибель подтверждена», — сообщили власти Талицы.

Александр Сизиков мобилизовался 29 сентября. Незадолго до отправки мужчина написал мотивирующие слова и благодарность за поддержку. «Родные! Позвала меня родина! Спасибо вам за добрые слова! Берегите свои семьи и себя! Наше дело правое, мы победим!», — поделился мобилизованный на своей страницы во «ВКонтакте».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Как сообщали власти РФ, денацификация и демилитаризация Украины проводится для сохранения жизней мирного населения. Частичная мобилизация в России началась с 21 сентября, а 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о ее завершении.

Свердловский мобилизованный погиб в ходе специальной военной операции
Фото:

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Мобилизованный Александр Сизиков, уроженец Талицы (Свердловская область) погиб в ходе проведения специальной военной операции. Об этом рассказали URA.RU в администрации города. «Документального подтверждения от военкомата мы не получали, но опознавательные действия по фотографии были проведены, все сошлось. Поэтому, условно гибель подтверждена», — сообщили власти Талицы. Александр Сизиков мобилизовался 29 сентября. Незадолго до отправки мужчина написал мотивирующие слова и благодарность за поддержку. «Родные! Позвала меня родина! Спасибо вам за добрые слова! Берегите свои семьи и себя! Наше дело правое, мы победим!», — поделился мобилизованный на своей страницы во «ВКонтакте». Спецоперация России на Украине началась 24 февраля после усиления обстрелов войсками ВСУ жителей Донецкой и Луганской народных республик. Как сообщали власти РФ, денацификация и демилитаризация Украины проводится для сохранения жизней мирного населения. Частичная мобилизация в России началась с 21 сентября, а 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил о ее завершении.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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