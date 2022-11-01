Политолог Бредихин: выход РФ из зерновой сделки позволит обеспечить хлебом бывших граждан Украины. Видео

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Алексей Текслер в Верхнеуральском муниципальном районе. Челябинская область , пшеница, зерно, продовольствие, агропром, закрома, хлеборобы
Бредихин заявил, что Россия предпримет меры для пресечения финансовых махинаций Зеленского Фото:
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Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна

Решение России приостановить зерновую сделку позволит пресечь финансовые махинации Киева и обеспечить продовольствием бывших граждан Украины. Об этом заявил политолог Антон Бредихин.

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Что такое зерновая сделка России и Украины

«То что Россия должна была выйти из зерновой сделки — это факт, который должен был произойти не при таких обстоятельствах. То есть не после обстрелов украинскими дронами нашего флота, но, если зерно и дальше будет вывозиться из украинских портов, то, конечно же, Россия будет не просто его блокировать, а как бы будут перенаправлять в наши порты. Я уверен, что украинское зерно должно достаться, в таком случае, бывшим гражданам Украины», — сказал Бредихин Пятому каналу. Он также добавил, что РФ будет предпринимать отчаянные меры для пресечения финансовых махинаций президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее стало известно о теракте Украины в акватории Севастополя. Из-за этого севастопольский рейд был перекрыт. После происшествия Россия приостановила зерновой договор.

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Решение России приостановить зерновую сделку позволит пресечь финансовые махинации Киева и обеспечить продовольствием бывших граждан Украины. Об этом заявил политолог Антон Бредихин. «То что Россия должна была выйти из зерновой сделки — это факт, который должен был произойти не при таких обстоятельствах. То есть не после обстрелов украинскими дронами нашего флота, но, если зерно и дальше будет вывозиться из украинских портов, то, конечно же, Россия будет не просто его блокировать, а как бы будут перенаправлять в наши порты. Я уверен, что украинское зерно должно достаться, в таком случае, бывшим гражданам Украины», — сказал Бредихин Пятому каналу. Он также добавил, что РФ будет предпринимать отчаянные меры для пресечения финансовых махинаций президента Украины Владимира Зеленского. Ранее стало известно о теракте Украины в акватории Севастополя. Из-за этого севастопольский рейд был перекрыт. После происшествия Россия приостановила зерновой договор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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