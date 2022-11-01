Политолог Бредихин: выход РФ из зерновой сделки позволит обеспечить хлебом бывших граждан Украины. Видео

01 ноября 2022 в 17:17 Размер текста - 17 +

Бредихин заявил, что Россия предпримет меры для пресечения финансовых махинаций Зеленского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Продовольственный кризис из-за проблем с экспортом зерна Решение России приостановить зерновую сделку позволит пресечь финансовые махинации Киева и обеспечить продовольствием бывших граждан Украины. Об этом заявил политолог Антон Бредихин. Новость по теме Что такое зерновая сделка России и Украины «То что Россия должна была выйти из зерновой сделки — это факт, который должен был произойти не при таких обстоятельствах. То есть не после обстрелов украинскими дронами нашего флота, но, если зерно и дальше будет вывозиться из украинских портов, то, конечно же, Россия будет не просто его блокировать, а как бы будут перенаправлять в наши порты. Я уверен, что украинское зерно должно достаться, в таком случае, бывшим гражданам Украины», — сказал Бредихин Пятому каналу. Он также добавил, что РФ будет предпринимать отчаянные меры для пресечения финансовых махинаций президента Украины Владимира Зеленского. Ранее стало известно о теракте Украины в акватории Севастополя. Из-за этого севастопольский рейд был перекрыт. После происшествия Россия приостановила зерновой договор.

Решение России приостановить зерновую сделку позволит пресечь финансовые махинации Киева и обеспечить продовольствием бывших граждан Украины. Об этом заявил политолог Антон Бредихин. «То что Россия должна была выйти из зерновой сделки — это факт, который должен был произойти не при таких обстоятельствах. То есть не после обстрелов украинскими дронами нашего флота, но, если зерно и дальше будет вывозиться из украинских портов, то, конечно же, Россия будет не просто его блокировать, а как бы будут перенаправлять в наши порты. Я уверен, что украинское зерно должно достаться, в таком случае, бывшим гражданам Украины», — сказал Бредихин Пятому каналу. Он также добавил, что РФ будет предпринимать отчаянные меры для пресечения финансовых махинаций президента Украины Владимира Зеленского. Ранее стало известно о теракте Украины в акватории Севастополя. Из-за этого севастопольский рейд был перекрыт. После происшествия Россия приостановила зерновой договор.