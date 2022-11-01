В США назвали три «красных флага» Байдена на посту президента

Newsweek выразила тревогу из-за помощи США Украине

02 ноября 2022 в 07:36 Размер текста - 17 +

Обозреватель Newsweek выделяет три основных повода для беспокойства США, связанную с оказанием помощи Киеву Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Помощь США Украине вызывает поводы для беспокойства, основных из них — три: Вашингтон выделяет больше денег, чем остальные европейские страны; активное применение президентских полномочий на выделение денег Киеву и коррумпированность Украины. Об этом сообщает журнал Newsweek. «Вашингтон постоянно возобновляет свои обещания поддержки Украины, в то время как другие страны сейчас пересматривают финансовые обязательства», — отмечает обозреватель издания Алисса Блейкмор, говоря о первом поводе для беспокойства. Далее автор материала подчеркивает, что второй «красный флаг» — это активное применение президентских полномочий на получение средств для помощи Киеву. Чуть более чем за год, президент США Джо Байден 24 раза воспользовался этими полномочиями, выделив Украине более 10,9 миллиарда долларов. Обозреватель Блейкмор также говорит о третьем поводе: «Местом назначения отправляемых из страны денег налогоплательщиков является государство, погрязшее в коррупции», — поясняет она. Автор подчеркивает, что американская общественность хотела бы верить в обратное, но она [общественность] не может быть в этом уверена. Ранее Байдена обвинили в миллиардных расходах на «страну с неконтролируемой коррупцией». США и страны Запада оказывают помощь Украине после начала спецоперации, которую проводит Россия. Ее основными целями являются защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация украинской страны. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что США хотят переговоров Украины с РФ, но при этом они не хотят отказываться от помощи Киеву, пишет RT. Также американский госдеп выделил 47,6 млн долларов на помощь в разминировании Украины, сообщает «Национальная служба новостей».

Помощь США Украине вызывает поводы для беспокойства, основных из них — три: Вашингтон выделяет больше денег, чем остальные европейские страны; активное применение президентских полномочий на выделение денег Киеву и коррумпированность Украины. Об этом сообщает журнал Newsweek. «Вашингтон постоянно возобновляет свои обещания поддержки Украины, в то время как другие страны сейчас пересматривают финансовые обязательства», — отмечает обозреватель издания Алисса Блейкмор, говоря о первом поводе для беспокойства. Далее автор материала подчеркивает, что второй «красный флаг» — это активное применение президентских полномочий на получение средств для помощи Киеву. Чуть более чем за год, президент США Джо Байден 24 раза воспользовался этими полномочиями, выделив Украине более 10,9 миллиарда долларов. Обозреватель Блейкмор также говорит о третьем поводе: «Местом назначения отправляемых из страны денег налогоплательщиков является государство, погрязшее в коррупции», — поясняет она. Автор подчеркивает, что американская общественность хотела бы верить в обратное, но она [общественность] не может быть в этом уверена. Ранее Байдена обвинили в миллиардных расходах на «страну с неконтролируемой коррупцией». США и страны Запада оказывают помощь Украине после начала спецоперации, которую проводит Россия. Ее основными целями являются защита мирного населения Донбасса, а также демилитаризация и денацификация украинской страны. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что США хотят переговоров Украины с РФ, но при этом они не хотят отказываться от помощи Киеву, пишет RT. Также американский госдеп выделил 47,6 млн долларов на помощь в разминировании Украины, сообщает «Национальная служба новостей».