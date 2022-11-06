Сторонники Байдена надеются на его скорый уход из политики

Сторонники президента США Джо Байдена из демократической партии надеются, что тот не будет баллотироваться на второй президентский срок. Так считает автор The Hill Альберт Хант.
«Почти каждый демократ, с которым я разговаривал этой осенью, надеется в частном порядке, что Джо Байден не будет баллотироваться на второй срок. Это не идеологическое или личное — это возраст», — пишет Хант. Также он подчеркивает, что соратники Байдена из партии сомневаются в том, что тот сможет полноценно противостоять их извечным противникам — республиканцам.
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Сторонники президента США Джо Байдена из демократической партии надеются, что тот не будет баллотироваться на второй президентский срок. Так считает автор The Hill Альберт Хант. «Почти каждый демократ, с которым я разговаривал этой осенью, надеется в частном порядке, что Джо Байден не будет баллотироваться на второй срок. Это не идеологическое или личное — это возраст», — пишет Хант. Также он подчеркивает, что соратники Байдена из партии сомневаются в том, что тот сможет полноценно противостоять их извечным противникам — республиканцам. Ранее глава Вашингтона заявил, что оптимистично настроен перед выборами в конгресс США. В свою очередь, согласно результатам социологического опроса, более половины американцев не хотят переизбрания текущего президента.