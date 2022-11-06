06 ноября 2022

Сторонники Байдена надеются на его скорый уход из политики

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Соратники Джо Байдена сомневаются, что тот сможет полноценно противостоять республиканцам Фото:

Сторонники президента США Джо Байдена из демократической партии надеются, что тот не будет баллотироваться на второй президентский срок. Так считает автор The Hill Альберт Хант.

«Почти каждый демократ, с которым я разговаривал этой осенью, надеется в частном порядке, что Джо Байден не будет баллотироваться на второй срок. Это не идеологическое или личное — это возраст», — пишет Хант. Также он подчеркивает, что соратники Байдена из партии сомневаются в том, что тот сможет полноценно противостоять их извечным противникам — республиканцам.

Ранее глава Вашингтона заявил, что оптимистично настроен перед выборами в конгресс США. В свою очередь, согласно результатам социологического опроса, более половины американцев не хотят переизбрания текущего президента.

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Сторонники президента США Джо Байдена из демократической партии надеются, что тот не будет баллотироваться на второй президентский срок. Так считает автор The Hill Альберт Хант. «Почти каждый демократ, с которым я разговаривал этой осенью, надеется в частном порядке, что Джо Байден не будет баллотироваться на второй срок. Это не идеологическое или личное — это возраст», — пишет Хант. Также он подчеркивает, что соратники Байдена из партии сомневаются в том, что тот сможет полноценно противостоять их извечным противникам — республиканцам. Ранее глава Вашингтона заявил, что оптимистично настроен перед выборами в конгресс США. В свою очередь, согласно результатам социологического опроса, более половины американцев не хотят переизбрания текущего президента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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