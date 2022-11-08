В Перми до 2025 года продлили важный проект по благоустройству

В Перми продолжат благоустраивать дворы еще 3 года

09 ноября 2022 в 13:29 Размер текста - 17 +

Детские площадки продолжат устанавливать в многоквартирных домах Фото: Сергей Шадрин © URA.RU В Перми до 2025 года продолжится реализация проекта «Формирование комфортной городской среды». В его рамках в городе благоустраивают дворы, парки и скверы, строят детские площадки. Об этом корреспонденту URA.RU стало известно на заседании комитета по пространственному развитию и благоустройству. «Федеральный проекта „Формирование комфортной городской среды“ был продлен до 2025 года и на данный период предусмотрено финансирование. Нашим проектом предусмотрено также продление реализации расходных обязательств города Перми на мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов до 2025 года. Предлагаю проект принять на заседании городской думы», — заявил исполняющий обязанности начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Станислав Баскаков. За 2022 год на территории города по данной программе было благоустроено 72 дворовые территории. Последний двор на улице Революции, 12 также готов к приемке. Депутаты отметили, что они готовы принимать заявки от жителей многоквартирных домов на участие в программе благоустройства.

В Перми до 2025 года продолжится реализация проекта «Формирование комфортной городской среды». В его рамках в городе благоустраивают дворы, парки и скверы, строят детские площадки. Об этом корреспонденту URA.RU стало известно на заседании комитета по пространственному развитию и благоустройству. «Федеральный проекта „Формирование комфортной городской среды“ был продлен до 2025 года и на данный период предусмотрено финансирование. Нашим проектом предусмотрено также продление реализации расходных обязательств города Перми на мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов до 2025 года. Предлагаю проект принять на заседании городской думы», — заявил исполняющий обязанности начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми Станислав Баскаков. За 2022 год на территории города по данной программе было благоустроено 72 дворовые территории. Последний двор на улице Революции, 12 также готов к приемке. Депутаты отметили, что они готовы принимать заявки от жителей многоквартирных домов на участие в программе благоустройства.