Лесовоз растерял бревна на трассе в Свердловской области

10 ноября 2022 в 22:48 Размер текста - 17 +

Разбросанные по дороге бревна помогли убрать автомобилисты, проезжавшие мимо Фото: Александр Елизаров © URA.RU Вечером 10 ноября на автодороге Серов — Екатеринбург, грузовик, перевозивший 16 кубометров леса, разбросал бревна по трассе. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области. «Водитель грузовика „MAN“, двигаясь по автодороге Серов — Екатеринбург, заметил в зеркало заднего вида, как из полуприцепа на проезжую часть посыпались бревна. Причиной падения послужила неисправность сцепного устройства полуприцепа. По словам водителя, перед выездом прицеп был исправен», — сообщает свердловское ГИБДД. Водителю помогли неравнодушные автомобилисты. Они перекатили бревна с проезжей части на обочины, перекрывать дорогу не пришлось. Ранее URA.RU сообщало о нескольких ДТП на трассе Екатеринбург — Серов. На протяжении нескольких километров из-за погодных условий машины улетали в кювет и сталкивались друг с другом.

Вечером 10 ноября на автодороге Серов — Екатеринбург, грузовик, перевозивший 16 кубометров леса, разбросал бревна по трассе. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области. «Водитель грузовика „MAN“, двигаясь по автодороге Серов — Екатеринбург, заметил в зеркало заднего вида, как из полуприцепа на проезжую часть посыпались бревна. Причиной падения послужила неисправность сцепного устройства полуприцепа. По словам водителя, перед выездом прицеп был исправен», — сообщает свердловское ГИБДД. Водителю помогли неравнодушные автомобилисты. Они перекатили бревна с проезжей части на обочины, перекрывать дорогу не пришлось. Ранее URA.RU сообщало о нескольких ДТП на трассе Екатеринбург — Серов. На протяжении нескольких километров из-за погодных условий машины улетали в кювет и сталкивались друг с другом.