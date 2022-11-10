Лесовоз растерял бревна на трассе в Свердловской области

Вечером 10 ноября на автодороге Серов — Екатеринбург, грузовик, перевозивший 16 кубометров леса, разбросал бревна по трассе. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области.
«Водитель грузовика „MAN“, двигаясь по автодороге Серов — Екатеринбург, заметил в зеркало заднего вида, как из полуприцепа на проезжую часть посыпались бревна. Причиной падения послужила неисправность сцепного устройства полуприцепа. По словам водителя, перед выездом прицеп был исправен», — сообщает свердловское ГИБДД.
Водителю помогли неравнодушные автомобилисты. Они перекатили бревна с проезжей части на обочины, перекрывать дорогу не пришлось.
Ранее URA.RU сообщало о нескольких ДТП на трассе Екатеринбург — Серов. На протяжении нескольких километров из-за погодных условий машины улетали в кювет и сталкивались друг с другом.
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