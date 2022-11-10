Лесовоз растерял бревна на трассе в Свердловской области

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Разбросанные по дороге бревна помогли убрать автомобилисты, проезжавшие мимо Фото:

Вечером 10 ноября на автодороге Серов — Екатеринбург, грузовик, перевозивший 16 кубометров леса, разбросал бревна по трассе. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области.

«Водитель грузовика „MAN“, двигаясь по автодороге Серов — Екатеринбург, заметил в зеркало заднего вида, как из полуприцепа на проезжую часть посыпались бревна. Причиной падения послужила неисправность сцепного устройства полуприцепа. По словам водителя, перед выездом прицеп был исправен», — сообщает свердловское ГИБДД.

Водителю помогли неравнодушные автомобилисты. Они перекатили бревна с проезжей части на обочины, перекрывать дорогу не пришлось.

Ранее URA.RU сообщало о нескольких ДТП на трассе Екатеринбург — Серов. На протяжении нескольких километров из-за погодных условий машины улетали в кювет и сталкивались друг с другом.

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Вечером 10 ноября на автодороге Серов — Екатеринбург, грузовик, перевозивший 16 кубометров леса, разбросал бревна по трассе. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Свердловской области. «Водитель грузовика „MAN“, двигаясь по автодороге Серов — Екатеринбург, заметил в зеркало заднего вида, как из полуприцепа на проезжую часть посыпались бревна. Причиной падения послужила неисправность сцепного устройства полуприцепа. По словам водителя, перед выездом прицеп был исправен», — сообщает свердловское ГИБДД. Водителю помогли неравнодушные автомобилисты. Они перекатили бревна с проезжей части на обочины, перекрывать дорогу не пришлось. Ранее URA.RU сообщало о нескольких ДТП на трассе Екатеринбург — Серов. На протяжении нескольких километров из-за погодных условий машины улетали в кювет и сталкивались друг с другом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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