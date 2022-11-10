Бывший вице-мэр Челябинска начал новый строительный проект. Скрин

Бывший вице-мэр Челябинска начал новый строительный проект. Скрин

11 ноября 2022 в 11:48 Размер текста - 17 +

Инициатором проекта по реконструкции супермаркета выступил Дмитрий Градобоев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывшему вице-мэру Челябинска Дмитрию Градобоеву разрешили надстроить второй этаж над зданием, в котором расположен супермаркет «Магнит». Проект был одобрен на публичных слушаниях 10 ноября 2022. «Проект реконструкции объекта, расположенного по адресу: Краснопольский проспект, улица Александра Шмакова, ул. Скульптора Головницкого, ул. Хариса Юсупова, ул. Минко, граница города Челябинска в Курчатовском районе города Челябинска, одобрен. Инициатором проекта выступает Дмитрий Градобоев» — сообщили на публичных слушаниях. Общая площадь земли, на котором расположен супермаркет «Магнит» — 1 тысяча 615 квадратных метров. Площадь участка под реконструкцию составляет 698 квадратных метров. Территория, на которой будет производиться строительство, оценивается в 3 млн 126 тысяч рублей. Ранее жене бывшего вице-мэра Челябинска Дмитрия Градобоева Светлане также было одобрено строительство сервисно-бытового комплекса, расположенного на Университетской набережной. Общая площадь объекта составит 6 тысяч 220 квадратных метров. Кадастровая стоимость земли — 8 млн 995 тысяч рублей. Дмитрий Градобоев был вице-мэром Челябинска по вопросам строительства, когда городом руководил Сергей Давыдов. В 2014 году Градобоев ушел в отставку по причине критики, высказанной в его адрес застройщиками. Общая площадь земельного участка, на котором расположен супермаркет «Магнит» — 1 тысяча 615 квадратных метров. Скрин: публичная кадастровая карта Площадь участка под реконструкцию составляет 698 квадратных метров Скрин: сайт Администрации г. Челябинск

Бывшему вице-мэру Челябинска Дмитрию Градобоеву разрешили надстроить второй этаж над зданием, в котором расположен супермаркет «Магнит». Проект был одобрен на публичных слушаниях 10 ноября 2022. «Проект реконструкции объекта, расположенного по адресу: Краснопольский проспект, улица Александра Шмакова, ул. Скульптора Головницкого, ул. Хариса Юсупова, ул. Минко, граница города Челябинска в Курчатовском районе города Челябинска, одобрен. Инициатором проекта выступает Дмитрий Градобоев» — сообщили на публичных слушаниях. Общая площадь земли, на котором расположен супермаркет «Магнит» — 1 тысяча 615 квадратных метров. Площадь участка под реконструкцию составляет 698 квадратных метров. Территория, на которой будет производиться строительство, оценивается в 3 млн 126 тысяч рублей. Ранее жене бывшего вице-мэра Челябинска Дмитрия Градобоева Светлане также было одобрено строительство сервисно-бытового комплекса, расположенного на Университетской набережной. Общая площадь объекта составит 6 тысяч 220 квадратных метров. Кадастровая стоимость земли — 8 млн 995 тысяч рублей. Дмитрий Градобоев был вице-мэром Челябинска по вопросам строительства, когда городом руководил Сергей Давыдов. В 2014 году Градобоев ушел в отставку по причине критики, высказанной в его адрес застройщиками.