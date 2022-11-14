14 ноября 2022

Из Екатеринбурга стартовали авиарейсы в Гоа

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, авиация, azur air, самолет, азур эйр, азурэйр
Перелетами занялась авиакомпания Azur Air Фото:

Из Екатеринбурга вылетел первый со времени начала пандемии коронавируса самолет в Гоа (Индия). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Кольцово.

«Накануне поздно вечером своей первый рейс по маршруту Екатеринбург — Гоа совершила авиакомпания Azur Air», — говорится в сообщении пресс-службы. Самолеты будут отправляться регулярно — в понедельник и четверг.

Из Кольцово рейс будет отправляться в 21:20 и прибывать в Гоа в 04:55. В 06:30 самолет отправится обратно и около часа дня будет в Екатеринбурге.

Рейсы были прерваны в 2020 году из-за стремительного распространения коронавируса. В условиях пандемии ответственные органы запрещали путешествие. О возобновлении перелетов URA.RU сообщало в октябре.

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Из Екатеринбурга вылетел первый со времени начала пандемии коронавируса самолет в Гоа (Индия). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Кольцово. «Накануне поздно вечером своей первый рейс по маршруту Екатеринбург — Гоа совершила авиакомпания Azur Air», — говорится в сообщении пресс-службы. Самолеты будут отправляться регулярно — в понедельник и четверг. Из Кольцово рейс будет отправляться в 21:20 и прибывать в Гоа в 04:55. В 06:30 самолет отправится обратно и около часа дня будет в Екатеринбурге. Рейсы были прерваны в 2020 году из-за стремительного распространения коронавируса. В условиях пандемии ответственные органы запрещали путешествие. О возобновлении перелетов URA.RU сообщало в октябре.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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