Из Екатеринбурга стартовали авиарейсы в Гоа

Перелетами занялась авиакомпания Azur Air Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Из Екатеринбурга вылетел первый со времени начала пандемии коронавируса самолет в Гоа (Индия). Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Кольцово.

«Накануне поздно вечером своей первый рейс по маршруту Екатеринбург — Гоа совершила авиакомпания Azur Air», — говорится в сообщении пресс-службы. Самолеты будут отправляться регулярно — в понедельник и четверг.

Из Кольцово рейс будет отправляться в 21:20 и прибывать в Гоа в 04:55. В 06:30 самолет отправится обратно и около часа дня будет в Екатеринбурге.

Рейсы были прерваны в 2020 году из-за стремительного распространения коронавируса. В условиях пандемии ответственные органы запрещали путешествие. О возобновлении перелетов URA.RU сообщало в октябре.