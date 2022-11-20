20 ноября 2022

Кадыров протестировал бронемашины перед отправкой в зону СВО

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Окрестности поселка Басьяновский, ЗАТО Свободный, Верхней и Нижней Салды. Свердловская область, бронемашина, село покровское, камаз выстрел
По словам Кадырова, спецтехника представляет серьезную угрозу для пехоты противника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров протестировал бронемашины, которые направят в зону спецоперации на Украине. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале.

«Очередную партию бронемашин подготовили к эксплуатации в зоне боевых действий. <…> Я протестировал место пулеметчика, оборудованное с соблюдением всех стандартов безопасности, осмотрел пулемет. Стрелять из него по врагу одно удовольствие», — написал глава Чечни.

Кадыров отметил, что среди бронемашин есть также два автомобиля «Борз». Они отличаются маневренностью и высокой проходимостью. По словам главы региона, спецтехника представляет серьезную угрозу для пехоты противника.

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Как сообщил президент России Владимир Путин, ее цель — демилитаризация и денацификация государства, а также защита мирного населения Донбасса. Ранее Кадыров заявил, что спецоперация является священной миссией, исход которой решит будущее России. Он также демонстрировал укрепление позиций российских войск в зоне ответственности командира спецназа «Ахмат» и показывал видео обстрела Запорожской АЭС со стороны Украины.

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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров протестировал бронемашины, которые направят в зону спецоперации на Украине. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале. «Очередную партию бронемашин подготовили к эксплуатации в зоне боевых действий. <…> Я протестировал место пулеметчика, оборудованное с соблюдением всех стандартов безопасности, осмотрел пулемет. Стрелять из него по врагу одно удовольствие», — написал глава Чечни. Кадыров отметил, что среди бронемашин есть также два автомобиля «Борз». Они отличаются маневренностью и высокой проходимостью. По словам главы региона, спецтехника представляет серьезную угрозу для пехоты противника. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Как сообщил президент России Владимир Путин, ее цель — демилитаризация и денацификация государства, а также защита мирного населения Донбасса. Ранее Кадыров заявил, что спецоперация является священной миссией, исход которой решит будущее России. Он также демонстрировал укрепление позиций российских войск в зоне ответственности командира спецназа «Ахмат» и показывал видео обстрела Запорожской АЭС со стороны Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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