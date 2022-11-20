Кадыров протестировал бронемашины перед отправкой в зону СВО

20 ноября 2022 в 23:58 Размер текста - 17 +

По словам Кадырова, спецтехника представляет серьезную угрозу для пехоты противника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров протестировал бронемашины, которые направят в зону спецоперации на Украине. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале. «Очередную партию бронемашин подготовили к эксплуатации в зоне боевых действий. <…> Я протестировал место пулеметчика, оборудованное с соблюдением всех стандартов безопасности, осмотрел пулемет. Стрелять из него по врагу одно удовольствие», — написал глава Чечни. Кадыров отметил, что среди бронемашин есть также два автомобиля «Борз». Они отличаются маневренностью и высокой проходимостью. По словам главы региона, спецтехника представляет серьезную угрозу для пехоты противника. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Как сообщил президент России Владимир Путин, ее цель — демилитаризация и денацификация государства, а также защита мирного населения Донбасса. Ранее Кадыров заявил, что спецоперация является священной миссией, исход которой решит будущее России. Он также демонстрировал укрепление позиций российских войск в зоне ответственности командира спецназа «Ахмат» и показывал видео обстрела Запорожской АЭС со стороны Украины.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров протестировал бронемашины, которые направят в зону спецоперации на Украине. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале. «Очередную партию бронемашин подготовили к эксплуатации в зоне боевых действий. <…> Я протестировал место пулеметчика, оборудованное с соблюдением всех стандартов безопасности, осмотрел пулемет. Стрелять из него по врагу одно удовольствие», — написал глава Чечни. Кадыров отметил, что среди бронемашин есть также два автомобиля «Борз». Они отличаются маневренностью и высокой проходимостью. По словам главы региона, спецтехника представляет серьезную угрозу для пехоты противника. Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля. Как сообщил президент России Владимир Путин, ее цель — демилитаризация и денацификация государства, а также защита мирного населения Донбасса. Ранее Кадыров заявил, что спецоперация является священной миссией, исход которой решит будущее России. Он также демонстрировал укрепление позиций российских войск в зоне ответственности командира спецназа «Ахмат» и показывал видео обстрела Запорожской АЭС со стороны Украины.