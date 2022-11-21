21 ноября 2022

«РЖД» выплатит компенсацию родственникам сбитого поездом пермяка

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Вокзал. Курган, локомотив, тепловоз, вокзал, электровоз, ржд, поезд, тэм
Поезд сбил пермяка на перегоне Курья-Оверята Фото:

Родственники сбитого в Пермском крае мужчины отсудили у ОАО «РЖД» компенсацию морального вреда. В пресс-службе Мотовилихинского районного суда рассказали подробности произошедшего и результат рассмотрения дела.

«В мае 2021 года перегоне Курья-Оверята грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Родственники погибшего обратились с иском к ОАО „Российские железные дороги“ о взыскании компенсации морального вреда и компенсации расходов на погребение. Требования родственников были удовлетворены частично», — сообщили агентству в суде.

В ходе рассмотрения дела было рассмотрено заключение эксперта, а также опрошены свидетели случившегося. В пользу родственников с ОАО «РЖД» была взыскана компенсация морального вреда и расходы на погребение пермяка.

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Родственники сбитого в Пермском крае мужчины отсудили у ОАО «РЖД» компенсацию морального вреда. В пресс-службе Мотовилихинского районного суда рассказали подробности произошедшего и результат рассмотрения дела. «В мае 2021 года перегоне Курья-Оверята грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Родственники погибшего обратились с иском к ОАО „Российские железные дороги“ о взыскании компенсации морального вреда и компенсации расходов на погребение. Требования родственников были удовлетворены частично», — сообщили агентству в суде. В ходе рассмотрения дела было рассмотрено заключение эксперта, а также опрошены свидетели случившегося. В пользу родственников с ОАО «РЖД» была взыскана компенсация морального вреда и расходы на погребение пермяка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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