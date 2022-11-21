«РЖД» выплатит компенсацию родственникам сбитого поездом пермяка

22 ноября 2022 в 15:35 Размер текста - 17 +

Поезд сбил пермяка на перегоне Курья-Оверята Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Родственники сбитого в Пермском крае мужчины отсудили у ОАО «РЖД» компенсацию морального вреда. В пресс-службе Мотовилихинского районного суда рассказали подробности произошедшего и результат рассмотрения дела. «В мае 2021 года перегоне Курья-Оверята грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Родственники погибшего обратились с иском к ОАО „Российские железные дороги“ о взыскании компенсации морального вреда и компенсации расходов на погребение. Требования родственников были удовлетворены частично», — сообщили агентству в суде. В ходе рассмотрения дела было рассмотрено заключение эксперта, а также опрошены свидетели случившегося. В пользу родственников с ОАО «РЖД» была взыскана компенсация морального вреда и расходы на погребение пермяка.

Родственники сбитого в Пермском крае мужчины отсудили у ОАО «РЖД» компенсацию морального вреда. В пресс-службе Мотовилихинского районного суда рассказали подробности произошедшего и результат рассмотрения дела. «В мае 2021 года перегоне Курья-Оверята грузовой поезд насмерть сбил мужчину. Родственники погибшего обратились с иском к ОАО „Российские железные дороги“ о взыскании компенсации морального вреда и компенсации расходов на погребение. Требования родственников были удовлетворены частично», — сообщили агентству в суде. В ходе рассмотрения дела было рассмотрено заключение эксперта, а также опрошены свидетели случившегося. В пользу родственников с ОАО «РЖД» была взыскана компенсация морального вреда и расходы на погребение пермяка.