Депутат Госдумы Шеремет призвал усилить удары по инфраструктуре Украины

25 ноября 2022 в 17:32 Размер текста - 17 +

Нанесение ударов по инфраструктуре Украины приближает решение задач СВО Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженным силам РФ необходимо усилить нанесение ударов по инфраструктуре Украины, поскольку это мешает Киеву использовать военную помощь Запада. В беседе с URA.RU депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что если бы подобные атаки были с самого начала спецоперации, то поставленные президентом задачи уже были бы решены. «Удары, которые наносятся по Украине, по энергетической инфраструктуре, конечно же парализуют и не позволяют в полном объеме использовать западную помощь для уничтожения своих мирных граждан и наносить урон Российской Федерации. На сегодняшний момент я считаю, что необходимо продолжать такие удары. Если бы удары по инфраструктуре были на начальном этапе спецоперации, думаю сегодня бы уже с задачей СВО, которую ставил президент, справились. Нужно продолжать и добавить еще инфраструктуру железнодорожную. Это прежде всего объекты, где идет перестановка колесных пар, потому что мы знаем, что колея разная, с европейской не совпадает. Такие объекты необходимо ликвидировать для того, чтобы обеспечить себе успешную реализацию поставленных целей и задач», — сказал Михаил Шеремет. Депутат также добавил, что следует усиливать атаки. «Однозначно, я поддерживаю смену тактики ведения боевых действий вооруженными силами РФ, и считаю, что надо только усиливать, не давать возможности националистам, фашистам использовать те западные технологии, те финансовые ресурсы, которые им поставляют», — уточнил он. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с URА.RU также согласился, что следует продолжать бить по инфраструктуре Украины. «Динамика достаточно правильная. Поступательно идет поражение критической инфраструктуры. Думаю, что нужно продолжать поражать объекты энергетики и поражать объекты транспортные. Железнодорожные сообщения, то есть, те объекты, точки, которые бы воспрепятствовали продвижению вооружения Запада и пополнению резерва вооруженным формированиям Украины. Это уже более военный наклон», — уточнил собеседник агентства. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что вооруженные силы России массированным ударом лишили украинскую армию возможности переброски резервов. Также 15 ноября была проведена самая масштабная ракетная атака после провала переговоров президента Украины Владимира Зеленского и его заявлений на саммите G20. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вооруженным силам РФ необходимо усилить нанесение ударов по инфраструктуре Украины, поскольку это мешает Киеву использовать военную помощь Запада. В беседе с URA.RU депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что если бы подобные атаки были с самого начала спецоперации, то поставленные президентом задачи уже были бы решены. «Удары, которые наносятся по Украине, по энергетической инфраструктуре, конечно же парализуют и не позволяют в полном объеме использовать западную помощь для уничтожения своих мирных граждан и наносить урон Российской Федерации. На сегодняшний момент я считаю, что необходимо продолжать такие удары. Если бы удары по инфраструктуре были на начальном этапе спецоперации, думаю сегодня бы уже с задачей СВО, которую ставил президент, справились. Нужно продолжать и добавить еще инфраструктуру железнодорожную. Это прежде всего объекты, где идет перестановка колесных пар, потому что мы знаем, что колея разная, с европейской не совпадает. Такие объекты необходимо ликвидировать для того, чтобы обеспечить себе успешную реализацию поставленных целей и задач», — сказал Михаил Шеремет. Депутат также добавил, что следует усиливать атаки. «Однозначно, я поддерживаю смену тактики ведения боевых действий вооруженными силами РФ, и считаю, что надо только усиливать, не давать возможности националистам, фашистам использовать те западные технологии, те финансовые ресурсы, которые им поставляют», — уточнил он. Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в разговоре с URА.RU также согласился, что следует продолжать бить по инфраструктуре Украины. «Динамика достаточно правильная. Поступательно идет поражение критической инфраструктуры. Думаю, что нужно продолжать поражать объекты энергетики и поражать объекты транспортные. Железнодорожные сообщения, то есть, те объекты, точки, которые бы воспрепятствовали продвижению вооружения Запада и пополнению резерва вооруженным формированиям Украины. Это уже более военный наклон», — уточнил собеседник агентства. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что вооруженные силы России массированным ударом лишили украинскую армию возможности переброски резервов. Также 15 ноября была проведена самая масштабная ракетная атака после провала переговоров президента Украины Владимира Зеленского и его заявлений на саммите G20.