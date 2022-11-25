Свердловская прокуратура проконтролирует дело о гибели шахтера

Прокуратура Североуральска (Свердловская область) взяла на контроль расследование уголовного дела по факту гибели горнорабочего в шахте «Черемуховская-Глубокая». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«По предварительным данным 25 ноября 2022 года в шахте Черемуховская-Глубокая» обрушились горные породы с кровли панельного штрека. Житель Североуральска, 1988 года рождения, получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью и погиб на месте», — сообщили в надзорном ведомстве.
Погибший мужчина являлся горнорабочим очистного забоя пятого разряда. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека.
Ранее URA.RU сообщало о гибели горнорабочего в Североуральске (Свердловская область). Погибший мужчина работал проходчиком в шахте «Черемуховская-Глубокая».
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