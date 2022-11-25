Свердловская прокуратура проконтролирует дело о гибели шахтера

26 ноября 2022 в 18:20 Размер текста - 17 +

Прокуратура возьмет на контроль дело о гибели горнорабочего Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Прокуратура Североуральска (Свердловская область) взяла на контроль расследование уголовного дела по факту гибели горнорабочего в шахте «Черемуховская-Глубокая». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. «По предварительным данным 25 ноября 2022 года в шахте Черемуховская-Глубокая» обрушились горные породы с кровли панельного штрека. Житель Североуральска, 1988 года рождения, получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью и погиб на месте», — сообщили в надзорном ведомстве. Погибший мужчина являлся горнорабочим очистного забоя пятого разряда. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ранее URA.RU сообщало о гибели горнорабочего в Североуральске (Свердловская область). Погибший мужчина работал проходчиком в шахте «Черемуховская-Глубокая».

Прокуратура Североуральска (Свердловская область) взяла на контроль расследование уголовного дела по факту гибели горнорабочего в шахте «Черемуховская-Глубокая». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. «По предварительным данным 25 ноября 2022 года в шахте Черемуховская-Глубокая» обрушились горные породы с кровли панельного штрека. Житель Североуральска, 1988 года рождения, получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью и погиб на месте», — сообщили в надзорном ведомстве. Погибший мужчина являлся горнорабочим очистного забоя пятого разряда. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ранее URA.RU сообщало о гибели горнорабочего в Североуральске (Свердловская область). Погибший мужчина работал проходчиком в шахте «Черемуховская-Глубокая».