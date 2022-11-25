25 ноября 2022

Свердловская прокуратура проконтролирует дело о гибели шахтера

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Прокуратура возьмет на контроль дело о гибели горнорабочего Фото:

Прокуратура Североуральска (Свердловская область) взяла на контроль расследование уголовного дела по факту гибели горнорабочего в шахте «Черемуховская-Глубокая». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

«По предварительным данным 25 ноября 2022 года в шахте Черемуховская-Глубокая» обрушились горные породы с кровли панельного штрека. Житель Североуральска, 1988 года рождения, получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью и погиб на месте», — сообщили в надзорном ведомстве.

Погибший мужчина являлся горнорабочим очистного забоя пятого разряда. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Ранее URA.RU сообщало о гибели горнорабочего в Североуральске (Свердловская область). Погибший мужчина работал проходчиком в шахте «Черемуховская-Глубокая».

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Прокуратура Североуральска (Свердловская область) взяла на контроль расследование уголовного дела по факту гибели горнорабочего в шахте «Черемуховская-Глубокая». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. «По предварительным данным 25 ноября 2022 года в шахте Черемуховская-Глубокая» обрушились горные породы с кровли панельного штрека. Житель Североуральска, 1988 года рождения, получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью и погиб на месте», — сообщили в надзорном ведомстве. Погибший мужчина являлся горнорабочим очистного забоя пятого разряда. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ранее URA.RU сообщало о гибели горнорабочего в Североуральске (Свердловская область). Погибший мужчина работал проходчиком в шахте «Черемуховская-Глубокая».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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