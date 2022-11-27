В Нижнем Тагиле во время пожара в девятиэтажке погиб 35-летний мужчина

28 ноября 2022 в 15:42 Размер текста - 17 +

Пожар произошел 26 ноября в многоквартирном доме на Володарского, 5 Фото: Илья Московец © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) во время пожара в девятиэтажке погиб 35-летний мужчина. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области. Речь идет о пожаре, который произошел 26 ноября в многоквартирном доме на Володарского, 5. «По предварительным данным, владелец квартиры самовольно подключился к электроснабжению, так как его отключили за неуплату, что могло привести к замыканию проводки. Тело 35-летнего тагильчанина обнаружили во время тушения пожара. Дознаватели МЧС проводят проверку, обстоятельства происшествия выясняются», — сказано в сообщении. Ранее агентство сообщало, что двое детей в Екатеринбурге умерли, надышавшись дымом. Пока взрослые были в продуктовом магазине, в доме начался пожар. Во время возгорания дети смотрели мультфильмы.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) во время пожара в девятиэтажке погиб 35-летний мужчина. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области. Речь идет о пожаре, который произошел 26 ноября в многоквартирном доме на Володарского, 5. «По предварительным данным, владелец квартиры самовольно подключился к электроснабжению, так как его отключили за неуплату, что могло привести к замыканию проводки. Тело 35-летнего тагильчанина обнаружили во время тушения пожара. Дознаватели МЧС проводят проверку, обстоятельства происшествия выясняются», — сказано в сообщении. Ранее агентство сообщало, что двое детей в Екатеринбурге умерли, надышавшись дымом. Пока взрослые были в продуктовом магазине, в доме начался пожар. Во время возгорания дети смотрели мультфильмы.