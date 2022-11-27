27 ноября 2022

В Нижнем Тагиле во время пожара в девятиэтажке погиб 35-летний мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, дым, пожар, тушение, квартира, огонь, бедствие, возгорание
Пожар произошел 26 ноября в многоквартирном доме на Володарского, 5 Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) во время пожара в девятиэтажке погиб 35-летний мужчина. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области. Речь идет о пожаре, который произошел 26 ноября в многоквартирном доме на Володарского, 5.

«По предварительным данным, владелец квартиры самовольно подключился к электроснабжению, так как его отключили за неуплату, что могло привести к замыканию проводки. Тело 35-летнего тагильчанина обнаружили во время тушения пожара. Дознаватели МЧС проводят проверку, обстоятельства происшествия выясняются», — сказано в сообщении.

Ранее агентство сообщало, что двое детей в Екатеринбурге умерли, надышавшись дымом. Пока взрослые были в продуктовом магазине, в доме начался пожар. Во время возгорания дети смотрели мультфильмы.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) во время пожара в девятиэтажке погиб 35-летний мужчина. Об этом URA.RU рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области. Речь идет о пожаре, который произошел 26 ноября в многоквартирном доме на Володарского, 5. «По предварительным данным, владелец квартиры самовольно подключился к электроснабжению, так как его отключили за неуплату, что могло привести к замыканию проводки. Тело 35-летнего тагильчанина обнаружили во время тушения пожара. Дознаватели МЧС проводят проверку, обстоятельства происшествия выясняются», — сказано в сообщении. Ранее агентство сообщало, что двое детей в Екатеринбурге умерли, надышавшись дымом. Пока взрослые были в продуктовом магазине, в доме начался пожар. Во время возгорания дети смотрели мультфильмы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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