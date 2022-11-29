29 ноября 2022

Жителей Сургута научили оказывать медпомощь в ночном лесу под звуки выстрелов

© Служба новостей «URA.RU»
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Курсы практической стрельбы. Стрелковый клуб
Югорчан обучили ориентированию в лесу в стрессовой обстановке Фото:

Жители Сургута (ХМАО) по своей инициативе провели занятие по ориентированию на местности и первой медицинской помощи. Усложнял задачи ночной лес и группа противодействия, вооруженная охолощенным оружием, рассказал корреспонденту URA.RU участник события.

«В первую очередь учились ориентироваться на местности без использования электронных средств навигации. Если по-простому: с помощью карты и компаса. Передвижение по ночному лесу имеет свои особенности, которые усугублялись тем, что против нас действовала засадная группа, которая появлялась в самый неожиданный момент и стреляла в воздух из охолощенного оружия», — отмечает участник добровольной тренировки.

Кроме того, в ходе мероприятия были отработаны оказание взаимопомощи при ранении. В частности, тренировали наложение жгутов.

Ранее URA.RU рассказывало, что Волонтеры из ХМАО запустили бесплатные курсы по первой медицинской помощи и начальной военной подготовке. Преподаватели курсов — врачи скорой помощи, люди с боевым опытом, в том числе в Донбассе.

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Жители Сургута (ХМАО) по своей инициативе провели занятие по ориентированию на местности и первой медицинской помощи. Усложнял задачи ночной лес и группа противодействия, вооруженная охолощенным оружием, рассказал корреспонденту URA.RU участник события. «В первую очередь учились ориентироваться на местности без использования электронных средств навигации. Если по-простому: с помощью карты и компаса. Передвижение по ночному лесу имеет свои особенности, которые усугублялись тем, что против нас действовала засадная группа, которая появлялась в самый неожиданный момент и стреляла в воздух из охолощенного оружия», — отмечает участник добровольной тренировки. Кроме того, в ходе мероприятия были отработаны оказание взаимопомощи при ранении. В частности, тренировали наложение жгутов. Ранее URA.RU рассказывало, что Волонтеры из ХМАО запустили бесплатные курсы по первой медицинской помощи и начальной военной подготовке. Преподаватели курсов — врачи скорой помощи, люди с боевым опытом, в том числе в Донбассе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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