Жителей Сургута научили оказывать медпомощь в ночном лесу под звуки выстрелов

30 ноября 2022 в 14:28 Размер текста - 17 +

Югорчан обучили ориентированию в лесу в стрессовой обстановке Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жители Сургута (ХМАО) по своей инициативе провели занятие по ориентированию на местности и первой медицинской помощи. Усложнял задачи ночной лес и группа противодействия, вооруженная охолощенным оружием, рассказал корреспонденту URA.RU участник события. «В первую очередь учились ориентироваться на местности без использования электронных средств навигации. Если по-простому: с помощью карты и компаса. Передвижение по ночному лесу имеет свои особенности, которые усугублялись тем, что против нас действовала засадная группа, которая появлялась в самый неожиданный момент и стреляла в воздух из охолощенного оружия», — отмечает участник добровольной тренировки. Кроме того, в ходе мероприятия были отработаны оказание взаимопомощи при ранении. В частности, тренировали наложение жгутов. Ранее URA.RU рассказывало, что Волонтеры из ХМАО запустили бесплатные курсы по первой медицинской помощи и начальной военной подготовке. Преподаватели курсов — врачи скорой помощи, люди с боевым опытом, в том числе в Донбассе.

Жители Сургута (ХМАО) по своей инициативе провели занятие по ориентированию на местности и первой медицинской помощи. Усложнял задачи ночной лес и группа противодействия, вооруженная охолощенным оружием, рассказал корреспонденту URA.RU участник события. «В первую очередь учились ориентироваться на местности без использования электронных средств навигации. Если по-простому: с помощью карты и компаса. Передвижение по ночному лесу имеет свои особенности, которые усугублялись тем, что против нас действовала засадная группа, которая появлялась в самый неожиданный момент и стреляла в воздух из охолощенного оружия», — отмечает участник добровольной тренировки. Кроме того, в ходе мероприятия были отработаны оказание взаимопомощи при ранении. В частности, тренировали наложение жгутов. Ранее URA.RU рассказывало, что Волонтеры из ХМАО запустили бесплатные курсы по первой медицинской помощи и начальной военной подготовке. Преподаватели курсов — врачи скорой помощи, люди с боевым опытом, в том числе в Донбассе.