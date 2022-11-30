Свердловские власти согласились на уловку ради стратегического проекта Екатеринбурга

«Орлан» из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму запустили благодаря корректировке документов

Запуск «Орланов» между Екатеринбургом и Верхней Пышмой дался не без трудностей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Движение поездов «Орлан» между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, которое станет частью агломерации Большой Екатеринбург, было запущено только благодаря уловкам с нормативными документами. Прежние регламенты не позволяли пускать такие ЖД-составы, поэтому пришлось с нуля создавать новые. В этом на церемонии открытия маршрута признался губернатор Евгений Куйвашев, передает корреспондент URA.RU.

Первый «Орлан» из Верхней Пышмы отправился утром 1 декабря. В поезде проехали представители свердловского истеблишмента, включая губернатора Куйвашева, полпреда президента России в УрФО Владимира Якушева и экс-гендиректора УГМК Андрея Козицына. Выступая в Пышме с приветственным словом, Куйвашев обмолвился, что запуск «Орланов» дался нелегко, и поблагодарил руководство РЖД и Свердловской железной дороги (СвЖД) за «непростые и нестандартные принятые решения, которые позволили реализовать проект».

Прибыв в Екатеринбург, губернатор пояснил журналистам, в чем заключалась хитрость. «Был ряд трудностей с точки зрения оформления документов. [Помогло] изобретение с руководством Свердловской железной дороги новых регламентов использования подъездных путей, — уточнил Куйвашев. — А потребность [в маршруте] была давно. Я не сомневаюсь, что этот поезд будет гипервостребованным, и жители и Екатеринбурга, и Верхней Пышмы почувствуют комфорт, скорость, а самое главное удобство».

Предполагается, что со временем «Орланы» будут встроены в транспортную сеть Екатеринбурга. Маршрут называют элементом будущего «каркаса агломерации», которая объединит столицу Урала с городами-спутниками.

Так называемые рельсовые автобусы «Орлан» между Екатеринбургом и Верхней Пышмой будут курсировать ежедневно. По будням — 5 пар пригородных поездов (4 из них от/до станции Шарташ), по выходным — 4 пары. Стоимость проезда составит 67 рублей. В августе между городами запустили трамвайное сообщение.

Первый «Орлан» довез до Екатеринбурга большую VIP-делегацию, включая губернатора Евгения Куйвашева, экс-гендиректора УГМК Андрея Козицына… Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

…и полпреда Владимира Якушева Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отдельно статусные гости осмотрели туристический ретро-поезд, который будет ходить между Екатеринбургом и Музеем военной техники в Верхней Пышме Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Внутри туристический ретро-поезд обставлен со всеми удобствами — к большой гордости УГМК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU