Суд вернул многодетной свердловчанке детей, которых опека пыталась забрать силком

Суд удовлетворил иск многодетной свердловчанки Виктории Земляной вернуть детей, которых забрала опека Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Белоярский районный суд удовлетворил иск многодетной свердловчанки Виктории Земляной признать незаконным приказ о прекращении опеки над тремя приемными детьми, которых сотрудники ведомства пытались забрать силком. Об этом рассказал адвокат семьи Никита Сорокин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Признать незаконным приказ о прекращении опеки над несовершеннолетними. Передать Земляной Виктории трех детей в семью. Отказать в удовлетворении иска Министерства социальной политики Свердловской области № 10 о возвращении детей в интернат», — цитирует документ Никита Сорокин. В августе органы опеки пришли в школу, в которой учится одна из приемных дочерей Виктории Земляной, и пытались силой забрать ребенка в детский дом.

Кроме этого, свердловский суд указал школе, в которой учатся дети, о нарушениях несоблюдения сотрудниками интересов и законных прав несовершеннолетних. «Таким образом, как только решение суда вступит в законную силу трое детей вернутся домой к маме, а директор школы и начальник Управления должны будут отчитаться в суд о проделанной работе по устранению нарушений», — добавил адвокат семьи Земляных.

Ранее URA.RU сообщало, что в августе органы опеки забрали детей у Виктории Земляной. Также агентство сообщало, что одна из приемных дочерей пожаловалась, что ее пытались силой забрать в детский дом прямо из школы. Девочка даже угрожала выпрыгнуть из окна, если ее не выпустят из класса. После чего глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял дело на личный контроль.