03 декабря 2022
02 декабря 2022

В Перми мужчина уехал от друга и пропал. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина пропал 30 ноября 2022 года Фото:

В Перми пропал 44-летний мужчина. Утром 30 ноября он уехал от друга, сообщает поисковый отряд имени Ирины Бухановой в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал 30 ноября 2022 года. Утром выехал от друга в Кировском районе, ул. Автозаводская. С тех пор местонахождение неизвестно», — сообщают в поисковом отряде.

Приметы мужчины: рост 182 см, среднего телосложения, серые глаза и темно-русые волосы с сединой. Он был одет в черную куртку средней длины, серо-черные джинсы, черные ботинки и черную вязаную шапку. Мужчина носит очки.

Мужчина пропал 30 ноября 2022 года

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В Перми пропал 44-летний мужчина. Утром 30 ноября он уехал от друга, сообщает поисковый отряд имени Ирины Бухановой в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Пропал 30 ноября 2022 года. Утром выехал от друга в Кировском районе, ул. Автозаводская. С тех пор местонахождение неизвестно», — сообщают в поисковом отряде. Приметы мужчины: рост 182 см, среднего телосложения, серые глаза и темно-русые волосы с сединой. Он был одет в черную куртку средней длины, серо-черные джинсы, черные ботинки и черную вязаную шапку. Мужчина носит очки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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