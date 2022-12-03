Мужчина пропал 30 ноября 2022 года
В Перми пропал 44-летний мужчина. Утром 30 ноября он уехал от друга, сообщает поисковый отряд имени Ирины Бухановой в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
«Пропал 30 ноября 2022 года. Утром выехал от друга в Кировском районе, ул. Автозаводская. С тех пор местонахождение неизвестно», — сообщают в поисковом отряде.
Приметы мужчины: рост 182 см, среднего телосложения, серые глаза и темно-русые волосы с сединой. Он был одет в черную куртку средней длины, серо-черные джинсы, черные ботинки и черную вязаную шапку. Мужчина носит очки.
Мужчина пропал 30 ноября 2022 года
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