Осужденным в пермском СИЗО №5 запретили работать

Осужденных следственного изолятора №5 отстранили от работы из-за нарушений законодательства в учреждении. Об этом сообщили в краевой инспекции труда.
«В следственном изоляторе №5 ГУФСИН России по Пермскому краю обнаружили нарушения трудового законодательства. В ходе проверки выявили, что в учреждении не было графиков отпусков осужденных и контроля за выдачей работникам средств индивидуальной защиты, а осужденная работала на кухне без прохождения медосмотра. 21 человека допустили к работе без обучения по охране труда», — говорится в сообщении.
Администрация учреждения временно отстранила осужденных от работы. СИЗО №5 оштрафовали за нарушения трудового законодательства.
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