Осужденным в пермском СИЗО №5 запретили работать

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В следственном изоляторе нарушали трудовое законодательство
В следственном изоляторе нарушали трудовое законодательство Фото:

Осужденных следственного изолятора №5 отстранили от работы из-за нарушений законодательства в учреждении. Об этом сообщили в краевой инспекции труда.

«В следственном изоляторе №5 ГУФСИН России по Пермскому краю обнаружили нарушения трудового законодательства. В ходе проверки выявили, что в учреждении не было графиков отпусков осужденных и контроля за выдачей работникам средств индивидуальной защиты, а осужденная работала на кухне без прохождения медосмотра. 21 человека допустили к работе без обучения по охране труда», — говорится в сообщении.

Администрация учреждения временно отстранила осужденных от работы. СИЗО №5 оштрафовали за нарушения трудового законодательства.

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Осужденных следственного изолятора №5 отстранили от работы из-за нарушений законодательства в учреждении. Об этом сообщили в краевой инспекции труда. «В следственном изоляторе №5 ГУФСИН России по Пермскому краю обнаружили нарушения трудового законодательства. В ходе проверки выявили, что в учреждении не было графиков отпусков осужденных и контроля за выдачей работникам средств индивидуальной защиты, а осужденная работала на кухне без прохождения медосмотра. 21 человека допустили к работе без обучения по охране труда», — говорится в сообщении. Администрация учреждения временно отстранила осужденных от работы. СИЗО №5 оштрафовали за нарушения трудового законодательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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