Мобилизованные россияне в зоне спецоперации взяли в плен украинцев

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Пленным была оказана медицинская помощь, сообщил Туман Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованные россияне взяли в плен пятерых мобилизованных украинцев в плен в ходе боя в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«У них [украинцев], видимо, начали заканчиваться боеприпасы. В итоге они все-таки решили сдаться. Мы их вывели, забрали у них оружие, сняли с них бронежилеты, каски», — заявил боец с позывным «Туман». Он добавил, что раненым была оказана медицинская помощь. Информацию об этом Министерство обороны опубликовало информацию в своем telegram-канале.

Ранее сообщалось о самой крупной сдаче в плен в Мариуполе. Сдались 1026 солдат и офицеров ВСУ, передает MK.RU.

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Мобилизованные россияне взяли в плен пятерых мобилизованных украинцев в плен в ходе боя в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «У них [украинцев], видимо, начали заканчиваться боеприпасы. В итоге они все-таки решили сдаться. Мы их вывели, забрали у них оружие, сняли с них бронежилеты, каски», — заявил боец с позывным «Туман». Он добавил, что раненым была оказана медицинская помощь. Информацию об этом Министерство обороны опубликовало информацию в своем telegram-канале. Ранее сообщалось о самой крупной сдаче в плен в Мариуполе. Сдались 1026 солдат и офицеров ВСУ, передает MK.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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