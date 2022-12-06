Мобилизованные россияне в зоне спецоперации взяли в плен украинцев

06 декабря 2022 в 14:08 Размер текста - 17 +

Пленным была оказана медицинская помощь, сообщил Туман Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мобилизованные россияне взяли в плен пятерых мобилизованных украинцев в плен в ходе боя в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «У них [украинцев], видимо, начали заканчиваться боеприпасы. В итоге они все-таки решили сдаться. Мы их вывели, забрали у них оружие, сняли с них бронежилеты, каски», — заявил боец с позывным «Туман». Он добавил, что раненым была оказана медицинская помощь. Информацию об этом Министерство обороны опубликовало информацию в своем telegram-канале . Ранее сообщалось о самой крупной сдаче в плен в Мариуполе. Сдались 1026 солдат и офицеров ВСУ, передает MK. RU .

Мобилизованные россияне взяли в плен пятерых мобилизованных украинцев в плен в ходе боя в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «У них [украинцев], видимо, начали заканчиваться боеприпасы. В итоге они все-таки решили сдаться. Мы их вывели, забрали у них оружие, сняли с них бронежилеты, каски», — заявил боец с позывным «Туман». Он добавил, что раненым была оказана медицинская помощь. Информацию об этом Министерство обороны опубликовало информацию в своем telegram-канале. Ранее сообщалось о самой крупной сдаче в плен в Мариуполе. Сдались 1026 солдат и офицеров ВСУ, передает MK.RU.