В Краснодарском крае был предотвращен крупный теракт: карта СВО за 18 апреля

В Краснодарском крае предотвратили теракт: задержан агент СБУ с самодельным взрывным устройством, планировавший взрыв в Новороссийске. В Курской области российские войска наступают на Никольский монастырь, на запорожском направлении десантники продвигаются к Малым Щербакам. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Курское направление
По информации telegram-канала «Два Майора», в Курской области ВС РФ продвигаются в районе Никольского монастыря, села Горналь и хутора Олешня. Там им уже удалось установить устойчивое присутствие.
Купянское направление
Российские военнослужащие, продвигаясь в районе Каменки Харьковской области, установили огневой контроль над участком трассы длиной около трех километров между Лиманом Вторым и Колодезным. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, добавив, что армия продолжает успех севернее Двуречной и продвинулась также в лесистой местности севернее Красного Первого.
Краснолиманское направление
ВС РФ осуществляют атаки пехотой, обладая значительным перевесом в личном составе. Их цель заключается в том, чтобы закрепиться на правом берегу реки Черный Жеребец, что создает угрозу для населенных пунктов Красный Лиман и Боровая. В то же время ВС России добиваются успеха в населенном пункте Новое.
Покровское направление
Продолжаются интенсивные сражения, зачастую носящие встречный характер. Бои разворачиваются на нескольких участках, где ВС РФ достигли определенных успехов и вступили в бои на территории населенного пункта Миролюбовка, сообщает telegram-канал WarGonzo.
Южнодонецкое направление
Группа войск «Восток» ведет наступательные действия на населенные пункты Богатырь и Отрадное, захватывая посадки, высоты и опорные пункты ВСУ. Противник оказывает активное и ожесточенное сопротивление, совершая контратаки с использованием ограниченных сил, а также применяя американскую бронетехнику и ракетное вооружение.
Запорожское направление
ВС РФ продолжают активные наступательные действия на широком участке. В результате интенсивных боевых столкновений десантники смогли продвинуться на север в районе населенного пункта Малые Щербаки. Одновременно подразделения российских мотострелков осуществили значительное продвижение с юго-востока к населенному пункту Малая Токмачка и вошли в сам населенный пункт с восточной стороны.
Удары ВСУ
В селе Белянка Шебекинского округа Белгородской области грузовой автомобиль подвергся атаке дрона ВСУ, в результате чего был ранен водитель. Обстрелам и ударам подверглись также Красная Яруга, Вязовое, Новая Таволжанка, Вознесеновка, Белянка, Черемошное и Тишанка. Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о гибели двух бойцов самообороны, которые погибли во время атаки беспилотника.
В Брянской области продолжаются обстрелы приграничных территорий. Под огнем ВСУ оказался населенный пункт Зерново в Суземском районе, где в результате атаки сгорел храм-часовня.
Предотвращенные теракты
Агент СБУ был задержан в Краснодарском крае за попытку устроить взрыв в административном здании Новороссийска. Он собирал информацию о дислокации кораблей Черноморского флота и российских военнослужащих. Задержанному, гражданину 2000 года рождения, был передан готовый к использованию самодельный взрывной устройство массой 2,5 кг. ФСБ установила, что в декабре 2024 года он был завербован украинскими спецслужбами для сбора разведывательных данных и подготовки терактов. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 205 УК РФ.
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