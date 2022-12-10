10 декабря 2022
09 декабря 2022

Космонавт из Екатеринбурга сыграл в футбол на МКС. Видео

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Екатеринбургский космонавт сыграл в футбол на Международной космической станции Фото:

Екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев сыграл в футбол на Международной космической станции и поздравил свердловчан с международным днем футбола. Видео появилось в соцсети.

«Футбол — это моя любимая игра даже в космосе», — говорит Сергей Прокопьев в видео, опубликованном в telegram-канале «ФК Урал». Также космонавт из Екатеринбурга поздравил футболистов «Урала» с праздником и пожелал хорошо закончить сезон.

Сергей Прокопьев — космонавт-испытатель Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Президент России Владимир Путин присваивал ему звания Героя РФ и Летчика-космонавта РФ. Космонавт должен был выйти в открытый космос 25 ноября, однако этого не произошло из-за проблем со скафандром.

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Екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев сыграл в футбол на Международной космической станции и поздравил свердловчан с международным днем футбола. Видео появилось в соцсети. «Футбол — это моя любимая игра даже в космосе», — говорит Сергей Прокопьев в видео, опубликованном в telegram-канале «ФК Урал». Также космонавт из Екатеринбурга поздравил футболистов «Урала» с праздником и пожелал хорошо закончить сезон. Сергей Прокопьев — космонавт-испытатель Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Президент России Владимир Путин присваивал ему звания Героя РФ и Летчика-космонавта РФ. Космонавт должен был выйти в открытый космос 25 ноября, однако этого не произошло из-за проблем со скафандром.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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