Екатеринбургский космонавт сыграл в футбол на Международной космической станции Фото: spacePD/pickupimage

Екатеринбургский космонавт Сергей Прокопьев сыграл в футбол на Международной космической станции и поздравил свердловчан с международным днем футбола. Видео появилось в соцсети.

«Футбол — это моя любимая игра даже в космосе», — говорит Сергей Прокопьев в видео, опубликованном в telegram-канале «ФК Урал». Также космонавт из Екатеринбурга поздравил футболистов «Урала» с праздником и пожелал хорошо закончить сезон.

Сергей Прокопьев — космонавт-испытатель Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Президент России Владимир Путин присваивал ему звания Героя РФ и Летчика-космонавта РФ. Космонавт должен был выйти в открытый космос 25 ноября, однако этого не произошло из-за проблем со скафандром.