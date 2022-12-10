10 декабря 2022

Власти США не разрешили россиянам возложить цветы к могилам советских летчиков на Аляске

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Митинг-концерт , посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Екатеринбург, возложение цветов, гвоздики, цветы
Представители посольства РФ хотели почтить память погибших летчиков Фото:

Российские дипломаты не смогли возложить цветы к могилам советских летчиков на Аляске, так как США не дали на это разрешение. Об этом сообщила заведующая консульским отделом посольства РФ в США Надежда Шумова.

«К сожалению, местные американские власти без объяснения причин не разрешили дипломатам посольства посетить национальное кладбище Форт-Ричардсон и преклонить колено перед могилами советских летчиков и моряков, погибших на Аляске в 1942—1945 годах. Попытки добиться допуска к мемориалам через Госдепартамент [США] не увенчались успехом», — цитирует ТАСС Шумову.

Она отметила, что Россия направила ноту протеста, но США проигнорировали ее. По словам Шумовой, для посещения военной базы нужно отдельное разрешение, которое раньше давали российским журналистам и дипломатам. Представитель посольства сообщила, что в этом году дипломаты возложили цветы к памятнику ветеранам войн — уроженцам Аляски.

На кладбище Форт-Ричардсон похоронили девять советских летчиков. Изначально они были похоронены в Фэрбанксе, где во время Второй мировой войны находился перевалочный пункт по отправке авиации США в СССР, но затем прах перенесли.

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Российские дипломаты не смогли возложить цветы к могилам советских летчиков на Аляске, так как США не дали на это разрешение. Об этом сообщила заведующая консульским отделом посольства РФ в США Надежда Шумова. «К сожалению, местные американские власти без объяснения причин не разрешили дипломатам посольства посетить национальное кладбище Форт-Ричардсон и преклонить колено перед могилами советских летчиков и моряков, погибших на Аляске в 1942—1945 годах. Попытки добиться допуска к мемориалам через Госдепартамент [США] не увенчались успехом», — цитирует ТАСС Шумову. Она отметила, что Россия направила ноту протеста, но США проигнорировали ее. По словам Шумовой, для посещения военной базы нужно отдельное разрешение, которое раньше давали российским журналистам и дипломатам. Представитель посольства сообщила, что в этом году дипломаты возложили цветы к памятнику ветеранам войн — уроженцам Аляски. На кладбище Форт-Ричардсон похоронили девять советских летчиков. Изначально они были похоронены в Фэрбанксе, где во время Второй мировой войны находился перевалочный пункт по отправке авиации США в СССР, но затем прах перенесли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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