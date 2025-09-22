В провинции Антальи на рынке произошел взрыв

В Турции произошел взрыв на оптовом рынке, сообщается о плотном задымлении
В Турции произошел взрыв на оптовом рынке, сообщается о плотном задымлении

В Турции прогремел взрыв на одном из крупнейших оптовых рынков города Демре в провинции Анталья (Турция). По предварительным данным, в результате инцидента есть пострадавшие. На место происшествия отправлены спасательные и медицинские бригады, ведется эвакуация людей и оказание экстренной помощи. Об этом сообщает Haber 7.

«На оптовом рынке в районе Демре города Анталья произошёл взрыв. На место происшествия были направлены многочисленные спасательные бригады», — передают турецкие журналисты. О причинах взрыва пока не сообщается. Также публикуются кадры с места ЧП: на них видны густой дым и работающие пожарные расчеты.

На днях в Турции произошел крупный лесной пожар в окрестностях города Алания, который сопровождался сильным задымлением и эвакуацией жителей. Тогда к ликвидации возгорания были привлечены вертолеты и спасательные службы.

