Представителям Евросоюза не следует отправляться на Украину, так как президент страны Владимир Зеленский хочет их использовать в качестве живого щита Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем telegram-канале.
«Упоротый кровавый клоун просит ЕС направить миссии на украинские объекты критической инфраструктуры. Видимо, хочет, чтобы европейцы сидели там в качестве живого щита. <…> Настоятельно рекомендуем безотказным европейцам в этот раз не соглашаться на отведенную им роль», — пояснил Медведев.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что военные запасы Евросоюза истощились из-за поддержки Украины. Также сообщалось, что ЕС дополнительно отправит 2 миллиарда в Еврофонд мира, который оплачивает поставки оружия Киеву.
Западные страны оказывают помощь Киеву после начала спецоперации на территории Украины. Они оказывают финансовую и военную помощь. Также уточнялось, что на стороне Вооруженные силы Украины (ВСУ) воюют иностранные наемники.
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Представителям Евросоюза не следует отправляться на Украину, так как президент страны Владимир Зеленский хочет их использовать в качестве живого щита Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. «Упоротый кровавый клоун просит ЕС направить миссии на украинские объекты критической инфраструктуры. Видимо, хочет, чтобы европейцы сидели там в качестве живого щита. <…> Настоятельно рекомендуем безотказным европейцам в этот раз не соглашаться на отведенную им роль», — пояснил Медведев. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что военные запасы Евросоюза истощились из-за поддержки Украины. Также сообщалось, что ЕС дополнительно отправит 2 миллиарда в Еврофонд мира, который оплачивает поставки оружия Киеву. Западные страны оказывают помощь Киеву после начала спецоперации на территории Украины. Они оказывают финансовую и военную помощь. Также уточнялось, что на стороне Вооруженные силы Украины (ВСУ) воюют иностранные наемники.