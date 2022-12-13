Медведев призвал чиновников ЕС не приезжать на Украину и бояться смерти 13 декабря 2022 в 15:36 Размер текста - 17 + По слова Дмитрия Медведева, на Украине хотят использовать представителей ЕС в качестве живого щита Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Представителям Евросоюза не следует отправляться на Украину, так как президент страны Владимир Зеленский хочет их использовать в качестве живого щита Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. «Упоротый кровавый клоун просит ЕС направить миссии на украинские объекты критической инфраструктуры. Видимо, хочет, чтобы европейцы сидели там в качестве живого щита. <…> Настоятельно рекомендуем безотказным европейцам в этот раз не соглашаться на отведенную им роль», — пояснил Медведев. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что военные запасы Евросоюза истощились из-за поддержки Украины. Также сообщалось, что ЕС дополнительно отправит 2 миллиарда в Еврофонд мира, который оплачивает поставки оружия Киеву. Западные страны оказывают помощь Киеву после начала спецоперации на территории Украины. Они оказывают финансовую и военную помощь. Также уточнялось, что на стороне Вооруженные силы Украины (ВСУ) воюют иностранные наемники. Представителям Евросоюза не следует отправляться на Украину, так как президент страны Владимир Зеленский хочет их использовать в качестве живого щита Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем telegram-канале. «Упоротый кровавый клоун просит ЕС направить миссии на украинские объекты критической инфраструктуры. Видимо, хочет, чтобы европейцы сидели там в качестве живого щита. <…> Настоятельно рекомендуем безотказным европейцам в этот раз не соглашаться на отведенную им роль», — пояснил Медведев. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что военные запасы Евросоюза истощились из-за поддержки Украины. Также сообщалось, что ЕС дополнительно отправит 2 миллиарда в Еврофонд мира, который оплачивает поставки оружия Киеву. Западные страны оказывают помощь Киеву после начала спецоперации на территории Украины. Они оказывают финансовую и военную помощь. Также уточнялось, что на стороне Вооруженные силы Украины (ВСУ) воюют иностранные наемники. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям