ЕС дополнительно отправит 2 млрд в Еврофонд мира, оплачивающий поставки оружия Киеву

12 декабря 2022 в 18:48 Размер текста - 17 +

Европейскому фонду мира (ЕФМ) будет выделено два миллиарда евро для оказания помощи партнерам ЕС Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Совет Евросоюза (ЕС) утвердил рост финансирования на 2 миллиарда евро Европейскому фонду мира (ЕФМ), который оплачивает поставки оружия Киеву. Об этом говорится в опубликованном заявлении Совета ЕС. «Совет достиг политического соглашения с целью обеспечения финансовой устойчивости ЕФМ. В частности, Совет решил увеличить общий финансовый потолок на 2 млрд евро в 2023 году с возможностью дальнейшего увеличения на более позднем этапе», — приводится информация на официальном сайте Евросоюза. Уточняется, что общее увеличение бюджета планируется до 5,5 миллиарда евро до 2027 года. Ранее сообщалось, что Евросоюз в 2023 году увеличит финансирование Украины на два миллиарда евро, которые будут направлены на поставку оружия, пишет «Национальная служба новостей». США и другие западные страны оказывают помощь Украине после того, как РФ начала проведение спецоперации. По слова президента РФ, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Например, Швеция решила увеличить новый пакет военной помощи Украине на 50%, передает телеканал 360.

Совет Евросоюза (ЕС) утвердил рост финансирования на 2 миллиарда евро Европейскому фонду мира (ЕФМ), который оплачивает поставки оружия Киеву. Об этом говорится в опубликованном заявлении Совета ЕС. «Совет достиг политического соглашения с целью обеспечения финансовой устойчивости ЕФМ. В частности, Совет решил увеличить общий финансовый потолок на 2 млрд евро в 2023 году с возможностью дальнейшего увеличения на более позднем этапе», — приводится информация на официальном сайте Евросоюза. Уточняется, что общее увеличение бюджета планируется до 5,5 миллиарда евро до 2027 года. Ранее сообщалось, что Евросоюз в 2023 году увеличит финансирование Украины на два миллиарда евро, которые будут направлены на поставку оружия, пишет «Национальная служба новостей». США и другие западные страны оказывают помощь Украине после того, как РФ начала проведение спецоперации. По слова президента РФ, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Например, Швеция решила увеличить новый пакет военной помощи Украине на 50%, передает телеканал 360.