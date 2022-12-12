ЕС дополнительно отправит 2 млрд в Еврофонд мира, оплачивающий поставки оружия Киеву

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Официальный сайт президента Украины, флаг украины, флаг евросоюза
Европейскому фонду мира (ЕФМ) будет выделено два миллиарда евро для оказания помощи партнерам ЕС Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Совет Евросоюза (ЕС) утвердил рост финансирования на 2 миллиарда евро Европейскому фонду мира (ЕФМ), который оплачивает поставки оружия Киеву. Об этом говорится в опубликованном заявлении Совета ЕС.

«Совет достиг политического соглашения с целью обеспечения финансовой устойчивости ЕФМ. В частности, Совет решил увеличить общий финансовый потолок на 2 млрд евро в 2023 году с возможностью дальнейшего увеличения на более позднем этапе», — приводится информация на официальном сайте Евросоюза. Уточняется, что общее увеличение бюджета планируется до 5,5 миллиарда евро до 2027 года.

Ранее сообщалось, что Евросоюз в 2023 году увеличит финансирование Украины на два миллиарда евро, которые будут направлены на поставку оружия, пишет «Национальная служба новостей». США и другие западные страны оказывают помощь Украине после того, как РФ начала проведение спецоперации. По слова президента РФ, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Например, Швеция решила увеличить новый пакет военной помощи Украине на 50%, передает телеканал 360.

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Совет Евросоюза (ЕС) утвердил рост финансирования на 2 миллиарда евро Европейскому фонду мира (ЕФМ), который оплачивает поставки оружия Киеву. Об этом говорится в опубликованном заявлении Совета ЕС. «Совет достиг политического соглашения с целью обеспечения финансовой устойчивости ЕФМ. В частности, Совет решил увеличить общий финансовый потолок на 2 млрд евро в 2023 году с возможностью дальнейшего увеличения на более позднем этапе», — приводится информация на официальном сайте Евросоюза. Уточняется, что общее увеличение бюджета планируется до 5,5 миллиарда евро до 2027 года. Ранее сообщалось, что Евросоюз в 2023 году увеличит финансирование Украины на два миллиарда евро, которые будут направлены на поставку оружия, пишет «Национальная служба новостей». США и другие западные страны оказывают помощь Украине после того, как РФ начала проведение спецоперации. По слова президента РФ, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. Например, Швеция решила увеличить новый пакет военной помощи Украине на 50%, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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