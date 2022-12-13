Пушилин призвал писать книги и снимать кино о событиях в Донбассе

14 декабря 2022 в 00:38 Размер текста - 17 +

Книги и фильмы о спецоперации должны создаваться для будущего поколения, считает Денис Пушилин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для следующего поколения необходимо снимать фильмы и писать книги о событиях, происходящих в Донбассе. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. «Книги, фильмы про те события, которые сейчас происходят, должны быть после нас оставлены абсолютно точно. Это своеобразная прививка следующим поколениям — должно сложиться понимание, что же происходило», — передает слова Дениса Пушилина РИА Новости. По мнению врио главы ДНР, из-за развития современных цифровых технологий информация может быть недостоверной. Чтобы следующее поколение могло понимать действительную картину происходящих событий в Донбассе необходимо, чтобы книги и фильмы создавались очевидцами, считает Пушилин. Ранее URA.RU сообщало, что российское общество «Знание» покажет в Екатеринбурге документальный фильм «Отважные» про бойцов на спецоперации. Свое желание посмотреть фильм о событиях на Украине выразил президент России Владимир Путин. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам главы РФ, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификации Украины.

Для следующего поколения необходимо снимать фильмы и писать книги о событиях, происходящих в Донбассе. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. «Книги, фильмы про те события, которые сейчас происходят, должны быть после нас оставлены абсолютно точно. Это своеобразная прививка следующим поколениям — должно сложиться понимание, что же происходило», — передает слова Дениса Пушилина РИА Новости. По мнению врио главы ДНР, из-за развития современных цифровых технологий информация может быть недостоверной. Чтобы следующее поколение могло понимать действительную картину происходящих событий в Донбассе необходимо, чтобы книги и фильмы создавались очевидцами, считает Пушилин. Ранее URA.RU сообщало, что российское общество «Знание» покажет в Екатеринбурге документальный фильм «Отважные» про бойцов на спецоперации. Свое желание посмотреть фильм о событиях на Украине выразил президент России Владимир Путин. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам главы РФ, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификации Украины.