13 декабря 2022

Пушилин призвал писать книги и снимать кино о событиях в Донбассе

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Совместная пресс-конференция Дениса Пушилина и Андрея Турчака. ДНР, Донецк, пушилин денис
Книги и фильмы о спецоперации должны создаваться для будущего поколения, считает Денис Пушилин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Для следующего поколения необходимо снимать фильмы и писать книги о событиях, происходящих в Донбассе. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Книги, фильмы про те события, которые сейчас происходят, должны быть после нас оставлены абсолютно точно. Это своеобразная прививка следующим поколениям — должно сложиться понимание, что же происходило», — передает слова Дениса Пушилина РИА Новости.

По мнению врио главы ДНР, из-за развития современных цифровых технологий информация может быть недостоверной. Чтобы следующее поколение могло понимать действительную картину происходящих событий в Донбассе необходимо, чтобы книги и фильмы создавались очевидцами, считает Пушилин.

Ранее URA.RU сообщало, что российское общество «Знание» покажет в Екатеринбурге документальный фильм «Отважные» про бойцов на спецоперации. Свое желание посмотреть фильм о событиях на Украине выразил президент России Владимир Путин.

Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам главы РФ, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификации Украины.

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Для следующего поколения необходимо снимать фильмы и писать книги о событиях, происходящих в Донбассе. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. «Книги, фильмы про те события, которые сейчас происходят, должны быть после нас оставлены абсолютно точно. Это своеобразная прививка следующим поколениям — должно сложиться понимание, что же происходило», — передает слова Дениса Пушилина РИА Новости. По мнению врио главы ДНР, из-за развития современных цифровых технологий информация может быть недостоверной. Чтобы следующее поколение могло понимать действительную картину происходящих событий в Донбассе необходимо, чтобы книги и фильмы создавались очевидцами, считает Пушилин. Ранее URA.RU сообщало, что российское общество «Знание» покажет в Екатеринбурге документальный фильм «Отважные» про бойцов на спецоперации. Свое желание посмотреть фильм о событиях на Украине выразил президент России Владимир Путин. Специальная военная операция началась 24 февраля. По словам главы РФ, ее цель — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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