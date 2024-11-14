Лавров: США «остервенели» в отношении Китая из-за его успехов

14 ноября 2024 в 10:50 Размер текста - 17 +

Сергей Лавров уверен, что США ведут себя остервенело в отношении Китая Фото: Роман Наумов © URA.RU Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что в Китай в настоящий момент обходит США в различных сферах и именно в связи с этим Вашингтон проводит «остервенелую» политику, направленную против КНР. «Реальная причина, почему они [США] вот так сейчас буквально остервенели… это то, что Китай обходит Америку очень быстро, уверенно», — сказал глава российского международного ведомства в интервью с депутатом Госдумы и журналисткой Мариной Ким. Сообщение Лаврова приводится в ее telegram-канале. Отношения между США и Китаем накалилась еще в 2022 году, после обострении конфликта с Тайванем. После того как победу в президентских выборах одержал Дональд Трамп, аналитики предполагают, что США начнут новую торговую войну с КНР в попытках защитить собственную экономику от влияния китайских компаний. В МИД РФ также говорили, что Запад преднамеренно нагнетает ситуацию вокруг Тайваня, передает RT. Американские эксперты также отмечали, что Трамп намерен разорвать союз КНР и РФ, передает телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что в Китай в настоящий момент обходит США в различных сферах и именно в связи с этим Вашингтон проводит «остервенелую» политику, направленную против КНР. «Реальная причина, почему они [США] вот так сейчас буквально остервенели… это то, что Китай обходит Америку очень быстро, уверенно», — сказал глава российского международного ведомства в интервью с депутатом Госдумы и журналисткой Мариной Ким. Сообщение Лаврова приводится в ее telegram-канале. Отношения между США и Китаем накалилась еще в 2022 году, после обострении конфликта с Тайванем. После того как победу в президентских выборах одержал Дональд Трамп, аналитики предполагают, что США начнут новую торговую войну с КНР в попытках защитить собственную экономику от влияния китайских компаний. В МИД РФ также говорили, что Запад преднамеренно нагнетает ситуацию вокруг Тайваня, передает RT. Американские эксперты также отмечали, что Трамп намерен разорвать союз КНР и РФ, передает телеканал 360.