Лавров: США «остервенели» в отношении Китая из-за его успехов

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Международный симпозиум "Создавая будущее". Москва, лавров сергей, создавая будущее
Сергей Лавров уверен, что США ведут себя остервенело в отношении Китая Фото:

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что в Китай в настоящий момент обходит США в различных сферах и именно в связи с этим Вашингтон проводит «остервенелую» политику, направленную против КНР.

«Реальная причина, почему они [США] вот так сейчас буквально остервенели… это то, что Китай обходит Америку очень быстро, уверенно», — сказал глава российского международного ведомства в интервью с депутатом Госдумы и журналисткой Мариной Ким. Сообщение Лаврова приводится в ее telegram-канале.

Отношения между США и Китаем накалилась еще в 2022 году, после обострении конфликта с Тайванем. После того как победу в президентских выборах одержал Дональд Трамп, аналитики предполагают, что США начнут новую торговую войну с КНР в попытках защитить собственную экономику от влияния китайских компаний. В МИД РФ также говорили, что Запад преднамеренно нагнетает ситуацию вокруг Тайваня, передает RT. Американские эксперты также отмечали, что Трамп намерен разорвать союз КНР и РФ, передает телеканал 360.

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Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что в Китай в настоящий момент обходит США в различных сферах и именно в связи с этим Вашингтон проводит «остервенелую» политику, направленную против КНР. «Реальная причина, почему они [США] вот так сейчас буквально остервенели… это то, что Китай обходит Америку очень быстро, уверенно», — сказал глава российского международного ведомства в интервью с депутатом Госдумы и журналисткой Мариной Ким. Сообщение Лаврова приводится в ее telegram-канале. Отношения между США и Китаем накалилась еще в 2022 году, после обострении конфликта с Тайванем. После того как победу в президентских выборах одержал Дональд Трамп, аналитики предполагают, что США начнут новую торговую войну с КНР в попытках защитить собственную экономику от влияния китайских компаний. В МИД РФ также говорили, что Запад преднамеренно нагнетает ситуацию вокруг Тайваня, передает RT. Американские эксперты также отмечали, что Трамп намерен разорвать союз КНР и РФ, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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