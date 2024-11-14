Главный врач Алешкинской центральной районной больницы Херсонской области Владимир Харлан получил орден Мужества за спасение людей, пострадавших от украинских сил. Месяцем ранее в отношении врача был совершен теракт, в результате чего погибла супруга медика, но сам мужчина выжил и продолжил оказывать поддержку нуждающимся. Достижения врача и его мужество были лично отмечены первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко в ходе его рабочего визита в регион.
«Сегодня первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко в ходе рабочего визита в Херсонскую область вручил орден Мужества главному врачу Алешкинской центральной районной больницы Владимиру Харлану», — написал в своем telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что врач Харлан на протяжении нескольких лет сохраняет жизни и морально поддерживает людей, пострадавших от разрушительных действий со стороны Украины.
Главврч Владимир Харлан из Херсонской области был удостоен ордена Мужества
Фото: telegram-канал Владимира Сальдо
Сальдо отдельно подчеркнул, что несмотря на потерю своей жены, которая погибла месяц назад в ходе теракта, организованного ВСУ, Владимир Харлан не утратил веру в людей. Он продолжает выполнять свою благородную миссию. Глава области также пожелал врачу здоровья, сил и дальнейших успехов.
Сергей Кириенко вместе с Сальдо на днях проверили ряд социальных объектов в Херсонской области. В настоящий момент проводится ремонт школ и других соцобъектов при поддержке властей. Во время рабочей поездки Кириенко посетил Чкаловскую школу, расположенную в Новотроицком муниципальном округе. Он ознакомился с условиями, побеседовал с учениками и педагогами, а также обсудил планы по необходимому ремонту школы. Кроме того, первый заместитель осмотрел местный спортивный комплекс и Дворец культуры, которые были отремонтированы при поддержке Рязанской области. Также в Новоалексеевке Генического округа Кириенко и Сальдо посетили местную музыкальную школу.
В сентябре 2024 года ВСУ организовали теракт в Херсонской области — селе Алешки. Военные устроили покушение на семью местного главврача больницы Владимира Харлана. Сам мужчина пережил нападение, однако в результате трагических действий погибла его супруга. Очевидцы отмечали, что врач пользуется большим авторитетом среди населения региона за его профессионализм и мужество.
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Главный врач Алешкинской центральной районной больницы Херсонской области Владимир Харлан получил орден Мужества за спасение людей, пострадавших от украинских сил. Месяцем ранее в отношении врача был совершен теракт, в результате чего погибла супруга медика, но сам мужчина выжил и продолжил оказывать поддержку нуждающимся. Достижения врача и его мужество были лично отмечены первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко в ходе его рабочего визита в регион. «Сегодня первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко в ходе рабочего визита в Херсонскую область вручил орден Мужества главному врачу Алешкинской центральной районной больницы Владимиру Харлану», — написал в своем telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что врач Харлан на протяжении нескольких лет сохраняет жизни и морально поддерживает людей, пострадавших от разрушительных действий со стороны Украины. Сальдо отдельно подчеркнул, что несмотря на потерю своей жены, которая погибла месяц назад в ходе теракта, организованного ВСУ, Владимир Харлан не утратил веру в людей. Он продолжает выполнять свою благородную миссию. Глава области также пожелал врачу здоровья, сил и дальнейших успехов. Сергей Кириенко вместе с Сальдо на днях проверили ряд социальных объектов в Херсонской области. В настоящий момент проводится ремонт школ и других соцобъектов при поддержке властей. Во время рабочей поездки Кириенко посетил Чкаловскую школу, расположенную в Новотроицком муниципальном округе. Он ознакомился с условиями, побеседовал с учениками и педагогами, а также обсудил планы по необходимому ремонту школы. Кроме того, первый заместитель осмотрел местный спортивный комплекс и Дворец культуры, которые были отремонтированы при поддержке Рязанской области. Также в Новоалексеевке Генического округа Кириенко и Сальдо посетили местную музыкальную школу. В сентябре 2024 года ВСУ организовали теракт в Херсонской области — селе Алешки. Военные устроили покушение на семью местного главврача больницы Владимира Харлана. Сам мужчина пережил нападение, однако в результате трагических действий погибла его супруга. Очевидцы отмечали, что врач пользуется большим авторитетом среди населения региона за его профессионализм и мужество.