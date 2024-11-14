Врачу, пережившему покушение ВСУ, вручили орден Мужества. Фото

14 ноября 2024 в 10:24 Размер текста - 17 +

Владимир Харлан (второй слева) получил орден Мужества за спасение жизни людей в Херсонской области Фото: telegram-канал Владимира Сальдо новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главный врач Алешкинской центральной районной больницы Херсонской области Владимир Харлан получил орден Мужества за спасение людей, пострадавших от украинских сил. Месяцем ранее в отношении врача был совершен теракт, в результате чего погибла супруга медика, но сам мужчина выжил и продолжил оказывать поддержку нуждающимся. Достижения врача и его мужество были лично отмечены первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко в ходе его рабочего визита в регион. «Сегодня первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко в ходе рабочего визита в Херсонскую область вручил орден Мужества главному врачу Алешкинской центральной районной больницы Владимиру Харлану», — написал в своем telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что врач Харлан на протяжении нескольких лет сохраняет жизни и морально поддерживает людей, пострадавших от разрушительных действий со стороны Украины. Главврч Владимир Харлан из Херсонской области был удостоен ордена Мужества Фото: telegram-канал Владимира Сальдо Сальдо отдельно подчеркнул, что несмотря на потерю своей жены, которая погибла месяц назад в ходе теракта, организованного ВСУ, Владимир Харлан не утратил веру в людей. Он продолжает выполнять свою благородную миссию. Глава области также пожелал врачу здоровья, сил и дальнейших успехов. Сергей Кириенко вместе с Сальдо на днях проверили ряд социальных объектов в Херсонской области. В настоящий момент проводится ремонт школ и других соцобъектов при поддержке властей. Во время рабочей поездки Кириенко посетил Чкаловскую школу, расположенную в Новотроицком муниципальном округе. Он ознакомился с условиями, побеседовал с учениками и педагогами, а также обсудил планы по необходимому ремонту школы. Кроме того, первый заместитель осмотрел местный спортивный комплекс и Дворец культуры, которые были отремонтированы при поддержке Рязанской области. Также в Новоалексеевке Генического округа Кириенко и Сальдо посетили местную музыкальную школу. В сентябре 2024 года ВСУ организовали теракт в Херсонской области — селе Алешки. Военные устроили покушение на семью местного главврача больницы Владимира Харлана. Сам мужчина пережил нападение, однако в результате трагических действий погибла его супруга. Очевидцы отмечали, что врач пользуется большим авторитетом среди населения региона за его профессионализм и мужество. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный врач Алешкинской центральной районной больницы Херсонской области Владимир Харлан получил орден Мужества за спасение людей, пострадавших от украинских сил. Месяцем ранее в отношении врача был совершен теракт, в результате чего погибла супруга медика, но сам мужчина выжил и продолжил оказывать поддержку нуждающимся. Достижения врача и его мужество были лично отмечены первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко в ходе его рабочего визита в регион. «Сегодня первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко в ходе рабочего визита в Херсонскую область вручил орден Мужества главному врачу Алешкинской центральной районной больницы Владимиру Харлану», — написал в своем telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо. Он подчеркнул, что врач Харлан на протяжении нескольких лет сохраняет жизни и морально поддерживает людей, пострадавших от разрушительных действий со стороны Украины. Сальдо отдельно подчеркнул, что несмотря на потерю своей жены, которая погибла месяц назад в ходе теракта, организованного ВСУ, Владимир Харлан не утратил веру в людей. Он продолжает выполнять свою благородную миссию. Глава области также пожелал врачу здоровья, сил и дальнейших успехов. Сергей Кириенко вместе с Сальдо на днях проверили ряд социальных объектов в Херсонской области. В настоящий момент проводится ремонт школ и других соцобъектов при поддержке властей. Во время рабочей поездки Кириенко посетил Чкаловскую школу, расположенную в Новотроицком муниципальном округе. Он ознакомился с условиями, побеседовал с учениками и педагогами, а также обсудил планы по необходимому ремонту школы. Кроме того, первый заместитель осмотрел местный спортивный комплекс и Дворец культуры, которые были отремонтированы при поддержке Рязанской области. Также в Новоалексеевке Генического округа Кириенко и Сальдо посетили местную музыкальную школу. В сентябре 2024 года ВСУ организовали теракт в Херсонской области — селе Алешки. Военные устроили покушение на семью местного главврача больницы Владимира Харлана. Сам мужчина пережил нападение, однако в результате трагических действий погибла его супруга. Очевидцы отмечали, что врач пользуется большим авторитетом среди населения региона за его профессионализм и мужество.