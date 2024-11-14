ВС РФ берут в охват ВСУ у Берестового

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Российские войска провели два удара по позициям вооруженных формирований Украины юго-восточнее Кругляковки и западнее Стельмаховки
Российские войска провели два удара по позициям вооруженных формирований Украины юго-восточнее Кругляковки и западнее Стельмаховки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие, выполняющие боевые задачи в зоне СВО, берут в охват группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Берестовое в ДНР. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко. 

К успеху ВС РФ привели два удара по позициям ВСУ в районе Кругляковки. «После уничтожения украинских позиций наши подразделения начали продвижение и охват группировки противника, находящейся юго-западнее Берестового», — рассказал Марочко в беседе с ТАСС.  

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Российские военнослужащие, выполняющие боевые задачи в зоне СВО, берут в охват группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Берестовое в ДНР. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.  К успеху ВС РФ привели два удара по позициям ВСУ в районе Кругляковки. «После уничтожения украинских позиций наши подразделения начали продвижение и охват группировки противника, находящейся юго-западнее Берестового», — рассказал Марочко в беседе с ТАСС.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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