Лавров: Россия готова к общению с новой администрацией США

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Международный симпозиум "Создавая будущее". Москва, лавров сергей, создавая будущее
Россия готова к общению с новой администрацией США, заявил Лавров Фото:

Россия готова к диалогу с новой администрацией США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что инициатива теперь на стороне Вашингтона.

«[Президент РФ Владимир] Путин на „Валдае“ сказал, что готов к общению всегда, не мы его прерывали, мяч на той стороне», — отметил Лавров. Об этом министр заявил в интервью для проекта «Новый мир» с Мариной Ким.

Ранее в США прошли президентские выборы. Победу на них забрал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Его инаугурация состоится 20 января. Трамп уже запланировал увольнения в Пентагоне и предложил кандидатов на ключевые посты США.

После победы Трампа Путин поздравил республиканца с избранием на пост президента США. Российский лидер отметил, что готов вести с ним дискуссию.

По мнению издания The Hill, республиканец выражает явную симпатию Путину. И в то же время Трамп испытывает явное презрение к украинскому главе Владимиру Зеленскому, из-за чего для Киева Вашингтон может оказаться не самым лучшим союзником.

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Россия готова к диалогу с новой администрацией США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что инициатива теперь на стороне Вашингтона. «[Президент РФ Владимир] Путин на „Валдае“ сказал, что готов к общению всегда, не мы его прерывали, мяч на той стороне», — отметил Лавров. Об этом министр заявил в интервью для проекта «Новый мир» с Мариной Ким. Ранее в США прошли президентские выборы. Победу на них забрал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Его инаугурация состоится 20 января. Трамп уже запланировал увольнения в Пентагоне и предложил кандидатов на ключевые посты США. После победы Трампа Путин поздравил республиканца с избранием на пост президента США. Российский лидер отметил, что готов вести с ним дискуссию. По мнению издания The Hill, республиканец выражает явную симпатию Путину. И в то же время Трамп испытывает явное презрение к украинскому главе Владимиру Зеленскому, из-за чего для Киева Вашингтон может оказаться не самым лучшим союзником.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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