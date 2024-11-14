Лавров: Россия готова к общению с новой администрацией США

14 ноября 2024 в 09:33 Размер текста - 17 +

Россия готова к общению с новой администрацией США, заявил Лавров Фото: Роман Наумов © URA.RU Россия готова к диалогу с новой администрацией США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что инициатива теперь на стороне Вашингтона. «[Президент РФ Владимир] Путин на „Валдае“ сказал, что готов к общению всегда, не мы его прерывали, мяч на той стороне», — отметил Лавров. Об этом министр заявил в интервью для проекта «Новый мир» с Мариной Ким. Ранее в США прошли президентские выборы. Победу на них забрал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Его инаугурация состоится 20 января. Трамп уже запланировал увольнения в Пентагоне и предложил кандидатов на ключевые посты США. После победы Трампа Путин поздравил республиканца с избранием на пост президента США. Российский лидер отметил, что готов вести с ним дискуссию. По мнению издания The Hill, республиканец выражает явную симпатию Путину. И в то же время Трамп испытывает явное презрение к украинскому главе Владимиру Зеленскому, из-за чего для Киева Вашингтон может оказаться не самым лучшим союзником. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия готова к диалогу с новой администрацией США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что инициатива теперь на стороне Вашингтона. «[Президент РФ Владимир] Путин на „Валдае“ сказал, что готов к общению всегда, не мы его прерывали, мяч на той стороне», — отметил Лавров. Об этом министр заявил в интервью для проекта «Новый мир» с Мариной Ким. Ранее в США прошли президентские выборы. Победу на них забрал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Его инаугурация состоится 20 января. Трамп уже запланировал увольнения в Пентагоне и предложил кандидатов на ключевые посты США. После победы Трампа Путин поздравил республиканца с избранием на пост президента США. Российский лидер отметил, что готов вести с ним дискуссию. По мнению издания The Hill, республиканец выражает явную симпатию Путину. И в то же время Трамп испытывает явное презрение к украинскому главе Владимиру Зеленскому, из-за чего для Киева Вашингтон может оказаться не самым лучшим союзником.