Женщина, чьи дети погибли от отравления, родила здорового мальчика

В поселке Красная Сопка Красноярского края женщина, потерявшая четверых детей из-за отравления в сентябре, родила здорового мальчика. Об этом сообщил старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Олеся Климова.
«Родился мальчик в перинатальном центре в Ачинске», — сообщила Климова. Ее слова передает ТАСС. Отмечается, что новорожденный полностью здоров.
По словам Климовой, семья не живет в квартире, где произошла трагедия. Они перебрались в соседний населенный пункт.
Ранним утром 21 сентября семья была экстренно госпитализирована из-за симптомов, указывающих на отравление. Накануне вечером члены семьи употребляли в пищу пельмени. Трагическим исходом стала гибель четверых детей, тогда как взрослых удалось спасти. Отмечается, что мать детей находилась на позднем сроке беременности.
Было возбуждено уголовное дело. В доме были обнаружены порошкообразные вещества и крысиный яд. Также стало известно о проведении в доме дезинсекции дихлофосом непосредственно перед ужином.
Похороны погибших несовершеннолетних прошли 30 сентября. Детей местной школы также отпустили с уроков пораньше, чтобы они могли попрощаться.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.