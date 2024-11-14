Женщина, чьи дети погибли от отравления, родила здорового мальчика

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В семье из поселка Красная Сопка, где погибло четверо детей от отравления, родился здоровый мальчик
В семье из поселка Красная Сопка, где погибло четверо детей от отравления, родился здоровый мальчик Фото:
новость из сюжета
В Красноярском крае семья отравилась пельменями, погибли четверо детей

В поселке Красная Сопка Красноярского края женщина, потерявшая четверых детей из-за отравления в сентябре, родила здорового мальчика. Об этом сообщил старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Олеся Климова.

«Родился мальчик в перинатальном центре в Ачинске», — сообщила Климова. Ее слова передает ТАСС. Отмечается, что новорожденный полностью здоров. 

По словам Климовой, семья не живет в квартире, где произошла трагедия. Они перебрались в соседний населенный пункт.

Ранним утром 21 сентября семья была экстренно госпитализирована из-за симптомов, указывающих на отравление. Накануне вечером члены семьи употребляли в пищу пельмени. Трагическим исходом стала гибель четверых детей, тогда как взрослых удалось спасти. Отмечается, что мать детей находилась на позднем сроке беременности.

Было возбуждено уголовное дело. В доме были обнаружены порошкообразные вещества и крысиный яд. Также стало известно о проведении в доме дезинсекции дихлофосом непосредственно перед ужином.

Похороны погибших несовершеннолетних прошли 30 сентября. Детей местной школы также отпустили с уроков пораньше, чтобы они могли попрощаться.

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В поселке Красная Сопка Красноярского края женщина, потерявшая четверых детей из-за отравления в сентябре, родила здорового мальчика. Об этом сообщил старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Олеся Климова. «Родился мальчик в перинатальном центре в Ачинске», — сообщила Климова. Ее слова передает ТАСС. Отмечается, что новорожденный полностью здоров.  По словам Климовой, семья не живет в квартире, где произошла трагедия. Они перебрались в соседний населенный пункт. Ранним утром 21 сентября семья была экстренно госпитализирована из-за симптомов, указывающих на отравление. Накануне вечером члены семьи употребляли в пищу пельмени. Трагическим исходом стала гибель четверых детей, тогда как взрослых удалось спасти. Отмечается, что мать детей находилась на позднем сроке беременности. Было возбуждено уголовное дело. В доме были обнаружены порошкообразные вещества и крысиный яд. Также стало известно о проведении в доме дезинсекции дихлофосом непосредственно перед ужином. Похороны погибших несовершеннолетних прошли 30 сентября. Детей местной школы также отпустили с уроков пораньше, чтобы они могли попрощаться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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