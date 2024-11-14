В Мариуполе нашли тайник ВСУ с наркотическими средствами

Сотрудники ФСБ и МВД в Мариуполе обнаружили тайник, в котором хранились ингредиенты для приготовления наркотиков. Об этом рассказала представитель спецслужбы в ДНР Оксана Семесенко.
«Установлено, что обнаруженные прекурсоры использовались батальонами ВСУ для приготовления наркотических средств, которые по каналам контрабанды поставлялись на территорию Российской Федерации», — рассказала Семесенко. Видео с ее докладом публикуют «Известия».
По информации полиции, приготовленные наркотические средства контрабандой поставлялись на территорию России. Сейчас ФСБ проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятия, чтобы установить лица, которые могут быть причастны к организации незаконного пути поставки запрещенных веществ.
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