В Мариуполе нашли тайник ВСУ с наркотическими средствами

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Тайник украинской армии с ингредиентами для приготовления наркотиков обнаружили сотрудники ФСБ и МВД в Мариуполе (архивное фото)
Тайник украинской армии с ингредиентами для приготовления наркотиков обнаружили сотрудники ФСБ и МВД в Мариуполе (архивное фото) Фото:

Сотрудники ФСБ и МВД в Мариуполе обнаружили тайник, в котором хранились ингредиенты для приготовления наркотиков. Об этом рассказала представитель спецслужбы в ДНР Оксана Семесенко.

«Установлено, что обнаруженные прекурсоры использовались батальонами ВСУ для приготовления наркотических средств, которые по каналам контрабанды поставлялись на территорию Российской Федерации», — рассказала Семесенко. Видео с ее докладом публикуют «Известия». 

По информации полиции, приготовленные наркотические средства контрабандой поставлялись на территорию России. Сейчас ФСБ проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятия, чтобы установить лица, которые могут быть причастны к организации незаконного пути поставки запрещенных веществ. 

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Сотрудники ФСБ и МВД в Мариуполе обнаружили тайник, в котором хранились ингредиенты для приготовления наркотиков. Об этом рассказала представитель спецслужбы в ДНР Оксана Семесенко. «Установлено, что обнаруженные прекурсоры использовались батальонами ВСУ для приготовления наркотических средств, которые по каналам контрабанды поставлялись на территорию Российской Федерации», — рассказала Семесенко. Видео с ее докладом публикуют «Известия».  По информации полиции, приготовленные наркотические средства контрабандой поставлялись на территорию России. Сейчас ФСБ проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятия, чтобы установить лица, которые могут быть причастны к организации незаконного пути поставки запрещенных веществ. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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