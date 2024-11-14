CNN: в Конгрессе США начали менять позицию по Украине

14 ноября 2024 в 11:19 Размер текста - 17 +

Элизу Стефаник, которая стала выступать против Украины, видят постпредом США при ООН Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Американский конгрессмен Элиз Стефаник, которая является кандидатом на должность постпреда США при ООН, изменяет свои взгляды в отношении Украины. Если еще в 2022 году она выступала за то, чтобы страну приняли в НАТО, то сейчас она придерживается обратной риторике, а также выступает против финансовой поддержки Киева. Об этом сообщает телеканал СNN. «Действия Стефаник в Палате представителей также изменились в зависимости от общественного мнения. Изначально она отстаивала проукраинское законодательство и поддерживала многочисленные санкции против России, а также военную помощь Украине. Но в апреле 2024 года она проголосовала против поддержки в размере 60 миллиардов долларов, сославшись на обеспокоенность по поводу расходов и заявив, что лучше отдать приоритет кризису на южной границе США», — передают американские аналитики. В 2022 году Стефаник активно поддерживала идею принятия Украины в НАТО и оказания ей масштабной военной помощи. Однако, став кандидатом на пост в ООН, она отказалась подтверждать свою позицию по этому вопросу. «Стефаник полностью поддерживает политику [избранного президента США Дональда] Трампа по установлению мира через силу. В вопросе лучших способов прекращения войны на Украине она будет следовать его указаниям как главнокомандующего», — заявила пресс-секретарь Стефаник Али Блэк. Позиция Стефаник по Украине видоизменилась, как и у большинства представителей Республиканской партии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американский конгрессмен Элиз Стефаник, которая является кандидатом на должность постпреда США при ООН, изменяет свои взгляды в отношении Украины. Если еще в 2022 году она выступала за то, чтобы страну приняли в НАТО, то сейчас она придерживается обратной риторике, а также выступает против финансовой поддержки Киева. Об этом сообщает телеканал СNN. «Действия Стефаник в Палате представителей также изменились в зависимости от общественного мнения. Изначально она отстаивала проукраинское законодательство и поддерживала многочисленные санкции против России, а также военную помощь Украине. Но в апреле 2024 года она проголосовала против поддержки в размере 60 миллиардов долларов, сославшись на обеспокоенность по поводу расходов и заявив, что лучше отдать приоритет кризису на южной границе США», — передают американские аналитики. В 2022 году Стефаник активно поддерживала идею принятия Украины в НАТО и оказания ей масштабной военной помощи. Однако, став кандидатом на пост в ООН, она отказалась подтверждать свою позицию по этому вопросу. «Стефаник полностью поддерживает политику [избранного президента США Дональда] Трампа по установлению мира через силу. В вопросе лучших способов прекращения войны на Украине она будет следовать его указаниям как главнокомандующего», — заявила пресс-секретарь Стефаник Али Блэк. Позиция Стефаник по Украине видоизменилась, как и у большинства представителей Республиканской партии.