Американский конгрессмен Элиз Стефаник, которая является кандидатом на должность постпреда США при ООН, изменяет свои взгляды в отношении Украины. Если еще в 2022 году она выступала за то, чтобы страну приняли в НАТО, то сейчас она придерживается обратной риторике, а также выступает против финансовой поддержки Киева. Об этом сообщает телеканал СNN.
«Действия Стефаник в Палате представителей также изменились в зависимости от общественного мнения. Изначально она отстаивала проукраинское законодательство и поддерживала многочисленные санкции против России, а также военную помощь Украине. Но в апреле 2024 года она проголосовала против поддержки в размере 60 миллиардов долларов, сославшись на обеспокоенность по поводу расходов и заявив, что лучше отдать приоритет кризису на южной границе США», —
В 2022 году Стефаник активно поддерживала идею принятия Украины в НАТО и оказания ей масштабной военной помощи. Однако, став кандидатом на пост в ООН, она отказалась подтверждать свою позицию по этому вопросу. «Стефаник полностью поддерживает политику [избранного президента США Дональда] Трампа по установлению мира через силу. В вопросе лучших способов прекращения войны на Украине она будет следовать его указаниям как главнокомандующего», — заявила пресс-секретарь Стефаник Али Блэк. Позиция Стефаник по Украине видоизменилась, как и у большинства представителей Республиканской партии.
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