Экипаж Су-34 уничтожил живую силу ВСУ в Курской области

Живая сила и техника Вооруженный сил Украины (ВСУ) в Курской области уничтожена авиационными бомбами с УМПК. Удар нанес экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщают в Министерстве обороны России.
«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — заявили в ведомстве. Сообщение передает агентство ТАСС.
В Минобороны отмечают, что российские военные получили подтверждение об уничтожении личного состава и техники ВСУ от разведки. После выполненного задания экипаж вернулся на аэродром.
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