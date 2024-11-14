Экипаж Су-34 уничтожил живую силу ВСУ в Курской области

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Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил живую силу и технику Вооруженных сил Украины
Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил живую силу и технику Вооруженных сил Украины Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

Живая сила и техника Вооруженный сил Украины (ВСУ) в Курской области уничтожена авиационными бомбами с УМПК. Удар нанес экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщают в Министерстве обороны России. 

«Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — заявили в ведомстве. Сообщение передает агентство ТАСС. 

В Минобороны отмечают, что российские военные получили подтверждение об уничтожении личного состава и техники ВСУ от разведки. После выполненного задания экипаж вернулся на аэродром. 

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Живая сила и техника Вооруженный сил Украины (ВСУ) в Курской области уничтожена авиационными бомбами с УМПК. Удар нанес экипаж российского истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщают в Министерстве обороны России.  «Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению личного состава и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — заявили в ведомстве. Сообщение передает агентство ТАСС.  В Минобороны отмечают, что российские военные получили подтверждение об уничтожении личного состава и техники ВСУ от разведки. После выполненного задания экипаж вернулся на аэродром. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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