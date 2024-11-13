13 ноября 2024

BFMTV: во Франции хотят приговорить Марин Ле Пен к пяти годам тюрьмы

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Ле Пен хотят приговорить к сроку в тюрьме и штрафу
Ле Пен хотят приговорить к сроку в тюрьме и штрафу Фото:

Парижская прокуратура предложила приговорить Марин Ле Пен, возглавляющую парламентскую группу партии «Национальное объединение», к пяти годам тюремного заключения и лишению избирательных прав. Об этом информирует телеканал BFMTV.

«Обвинение требует пять лет лишения свободы. А также штраф в размере 300 тысяч евро», — информирует BFMTV.

Согласно предоставленной информации, это требование обусловлено обвинениями в адрес Ле Пен и ее коллег по фракции в организации фиктивного трудоустройства парламентских помощников в Европарламенте. Ле Пен, которая уже объявила о своем желании участвовать в президентских выборах Франции в 2027 году, также может быть оштрафована на сумму в 300 тысяч евро.

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Парижская прокуратура предложила приговорить Марин Ле Пен, возглавляющую парламентскую группу партии «Национальное объединение», к пяти годам тюремного заключения и лишению избирательных прав. Об этом информирует телеканал BFMTV. «Обвинение требует пять лет лишения свободы. А также штраф в размере 300 тысяч евро», — информирует BFMTV. Согласно предоставленной информации, это требование обусловлено обвинениями в адрес Ле Пен и ее коллег по фракции в организации фиктивного трудоустройства парламентских помощников в Европарламенте. Ле Пен, которая уже объявила о своем желании участвовать в президентских выборах Франции в 2027 году, также может быть оштрафована на сумму в 300 тысяч евро.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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