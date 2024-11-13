BFMTV: во Франции хотят приговорить Марин Ле Пен к пяти годам тюрьмы

Парижская прокуратура предложила приговорить Марин Ле Пен, возглавляющую парламентскую группу партии «Национальное объединение», к пяти годам тюремного заключения и лишению избирательных прав. Об этом информирует телеканал BFMTV.
«Обвинение требует пять лет лишения свободы. А также штраф в размере 300 тысяч евро», — информирует BFMTV.
Согласно предоставленной информации, это требование обусловлено обвинениями в адрес Ле Пен и ее коллег по фракции в организации фиктивного трудоустройства парламентских помощников в Европарламенте. Ле Пен, которая уже объявила о своем желании участвовать в президентских выборах Франции в 2027 году, также может быть оштрафована на сумму в 300 тысяч евро.
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