Под Волгоградом горожане остались без газа

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Алексей Текслер с рабочим визитом в Златоустовский городской округ. Челябинск, газ, газпром, трубопровод, газопровод, магистраль, труба
Жители Волгоградской области временно оказались без газа из-за повреждения газопровода Фото:

В Волгоградской области зафиксировали повреждение газопровода во Фроловском районе. В настоящий момент проводятся ремонтные работы с целью его восстановления. Об этом сообщил начальник пресс-службы «Газпром трансгаз Волгоград» Андрей Шефатов. Часть жителей остались без газа.

«В ночь на 14 ноября дежурный диспетчер зафиксировал снижение давления на участке магистрального газопровода во Фроловском районе Волгоградской области [обнаружено повреждение]», — рассказал журналистам Шефатов. Его слова передает ТАСС. Спикер добавил, что повреждение газопровода носит механический характер. Сейчас проводятся восстановительные работы, однако пока что часть жителей остается без газа.

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В Волгоградской области зафиксировали повреждение газопровода во Фроловском районе. В настоящий момент проводятся ремонтные работы с целью его восстановления. Об этом сообщил начальник пресс-службы «Газпром трансгаз Волгоград» Андрей Шефатов. Часть жителей остались без газа. «В ночь на 14 ноября дежурный диспетчер зафиксировал снижение давления на участке магистрального газопровода во Фроловском районе Волгоградской области [обнаружено повреждение]», — рассказал журналистам Шефатов. Его слова передает ТАСС. Спикер добавил, что повреждение газопровода носит механический характер. Сейчас проводятся восстановительные работы, однако пока что часть жителей остается без газа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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