Под Волгоградом горожане остались без газа

В Волгоградской области зафиксировали повреждение газопровода во Фроловском районе. В настоящий момент проводятся ремонтные работы с целью его восстановления. Об этом сообщил начальник пресс-службы «Газпром трансгаз Волгоград» Андрей Шефатов. Часть жителей остались без газа.
«В ночь на 14 ноября дежурный диспетчер зафиксировал снижение давления на участке магистрального газопровода во Фроловском районе Волгоградской области [обнаружено повреждение]», — рассказал журналистам Шефатов. Его слова передает ТАСС. Спикер добавил, что повреждение газопровода носит механический характер. Сейчас проводятся восстановительные работы, однако пока что часть жителей остается без газа.
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