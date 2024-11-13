В Севастополе подорвался внедорожник с военным: главное об СВО за 13 ноября

В Севастополе произошел взрыв автомобиля, в котором находился военнослужащий. Правоохранители расследуют обстоятельства данного инцидента. На Времевском выступе освобожден населенный пункт Ровнополь. Главное о спецоперации на Украине к 13 ноября — в материале URA.RU.
Взрыв автомобиля в Севастополе
В Севастополе при взрыве автомобиля погиб военнослужащий российской армии, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что обстоятельства инцидента расследуются, и не исключил вероятность диверсии. Развожаев призвал горожан быть бдительными и сообщать о подозрительных явлениях. Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что теракт стал местью Киева за успехи российской армии на фронте, добавив, что военные преступники будут привлечены к ответственности, независимо от времени.
Бои в Курской области
В Минобороны РФ сообщили, что истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по скоплению военных ВСУ в Курской области. Экипаж применил фугасные бомбы с модулем планирования и коррекции, а затем успешно вернулся на аэродром после выполнения задания.
Кроме того, в Суджанском районе Курской области ВСУ повредили Дмитриевскую церковь, объект культурного наследия, построенный в 1880 году. Церковь ранее подвергалась разрушениям в советское время, а восстановление началось только в конце XX века.
Крупная колонна ВСУ, собирающаяся направиться в Курскую область, была уничтожена в Сумской области с помощью ракетного комплекса «Искандер». Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. В колонне находились подразделения 47-й и 82-й бригад, участвовавшие в контрнаступлении в Запорожской области. По словам Рогова, украинские силы понесли значительные потери, включая несколько десятков убитых и уничтоженную технику, в том числе тяжелую.
Атака беспилотников
Над Крымом уничтожили четыре украинских БПЛА. Попытка атаки ВСУ была пресечена с 15:30 до 16:00 мск, сообщило Минобороны РФ. Ведомство заявило, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили беспилотники.
В Минобороны также подтвердили атаку ВСУ с использованием беспилотников на Пензенскую область. Также на других территориях России, включая Курскую, Брянскую, Белгородскую, Тверскую и Воронежскую области, было сбито еще 26 беспилотников. Всего за ночь уничтожили 29 БПЛА.
Украина выводит войска из Купянска
Украинские военные начали выводить свои войска из Купянска, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Он отметил, что ВС РФ продвигаются на этом направлении, и украинские силы оттягивают войска с некоторых участков, одновременно укрепляя оборону города.
ВС РФ взяли Ровнополь в ДНР
Вооруженные силы РФ установили контроль над населенным пунктом Ровнополь в ДНР, сообщает Минобороны. Также сообщается о потерях ВСУ: за сутки потеряно 500 человек на западном направлении. Группировка «Запад» улучшила свое тактическое положение.
«Солнцепек» уничтожил крупный опорный пункт ВСУ
Российская тяжелая огнеметная система «Солнцепек» уничтожила крупный опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, передает «Пятый канал». Экипаж выполнил боевую задачу в честь Дня войск радиационной, химической и биологической защиты, получив координаты от беспилотника и осуществив залп термобарическими снарядами. Заместитель командира сообщил, что цель, расположенная на шахте, была поражена на расстоянии около восьми километров.
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