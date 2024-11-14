Фура, из-за которой в Крыму рухнул мост, была перегружена

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Фура, следовавшая по мосту в Крыму, была перегружена
Фура, следовавшая по мосту в Крыму, была перегружена Фото:

Фура, из-за которой ночью 14 ноября обрушился мост в Крыму, перевозила около 30 тонн груза. Однако знак ограничивал движение по мосту с весом более 18 тонн. Об этом сообщают «Известия». 

«Около 30 тонн груза было в фуре, из-за которой обрушился мост в Крыму, тогда как знак ограничивал движение по мосту с весом более 18 тонн», — пишут «Известия». Корреспонденты, работающие на месте происшествия сообщают, что сейчас сотрудники МЧС разбирают завалы. Для этого специалисты используют инженерную технику и восстановительный поезд. На эти работы понадобится не менее суток. 

Автомобильный мост между селами Изумрудное и Маслово по автодороге, ведущей на Джанкой в Крыму рухнул ночью 14 ноября. В момент обрушения на мосту находились грузовик и легковой автомобиль. Спасатели помогли выбраться двоим пострадавшим.

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Фура, из-за которой ночью 14 ноября обрушился мост в Крыму, перевозила около 30 тонн груза. Однако знак ограничивал движение по мосту с весом более 18 тонн. Об этом сообщают «Известия».  «Около 30 тонн груза было в фуре, из-за которой обрушился мост в Крыму, тогда как знак ограничивал движение по мосту с весом более 18 тонн», — пишут «Известия». Корреспонденты, работающие на месте происшествия сообщают, что сейчас сотрудники МЧС разбирают завалы. Для этого специалисты используют инженерную технику и восстановительный поезд. На эти работы понадобится не менее суток.  Автомобильный мост между селами Изумрудное и Маслово по автодороге, ведущей на Джанкой в Крыму рухнул ночью 14 ноября. В момент обрушения на мосту находились грузовик и легковой автомобиль. Спасатели помогли выбраться двоим пострадавшим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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